Ambiente caluroso y posibles chaparrones en el Este para este domingo

Durante la jornada de hoy, domingo 20, predominaría un ambiente caluroso durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarían entre 19 y 32 °C en la zona este del país. Los vientos predominarían del sector norte y soplarían con intensidad moderada.

El cielo se mantendría mayormente nublado y podrían registrarse algunos chaparrones con tormentas eléctricas puntuales durante la tarde.

Meteorología anuncia un caluroso inicio de semana

Para mañana, lunes, persistiría el ambiente cálido a caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte. Hacia el final del día, los vientos rotarían al sector sur.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se prevén lluvias dispersas, acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 22 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 31 °C, conforme a los datos de la Dirección Nacional de Meteorología.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

La condición de inestabilidad continuaría durante el martes, aunque con tendencia a mejorar en el transcurso de la jornada. Estas precipitaciones estarían asociadas al ingreso de un frente frío, que favorecería un marcado descenso de la temperatura a partir de mitad de semana.