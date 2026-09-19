Ruta Luque-Areguá-Ypacaraí: el tramo incluido en la APP de la PY02 que sigue en pésimo estado

La ruta Luque-Areguá-Ypacaraí (D023), cuyo mejoramiento fue incorporado al proyecto denominado “Red Vial Estructurante - Accesos Ruta PY02”, en el marco del Convenio Modificatorio Nº 1 y la Adenda Nº 7 del contrato de la Ruta PY02 bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Rutas del Este S.A., continúa en pésimas condiciones.

El consorcio integrado por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A debía ejecutar las intervenciones previstas para mejorar esta vía. Sin embargo, durante un recorrido realizado por ABC, se pudo constatar que varios sectores continúan deteriorados, con numerosos baches, grietas y remiendos que ya resultan insuficientes para garantizar una adecuada transitabilidad.

En algunos puntos, los parches realizados sobre la calzada presentan nuevamente signos de deterioro, mientras que la concesionaria Rutas del Este realiza actualmente tareas reposición y pintura de algunas señalizaciones, sin que todavía se hayan ejecutado las obras estructurales previstas para este tramo.

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Desde el MOPC confirmaron que las intervenciones correspondientes a la zona de Areguá están previstas para los primeros meses de 2027. La cartera explicó que actualmente se priorizan otras obras contempladas dentro del proyecto de accesos a la Ruta PY02, entre ellas la mejora y ampliación del acceso a San Bernardino desde la PY02 y la construcción de una nueva conexión entre Luque y la actual ruta Luque-San Bernardino.

Qué dice el MOPC sobre los trabajos previstos

Rocío Calmejane, coordinadora de Proyectos en Explotación del MOPC, explicó que, en el marco de la Adenda Nº 7, fueron incorporados al proyecto “Red Vial Estructurante” los tramos 13 y 16, cada uno con características y condiciones de ejecución diferentes.

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En el caso del Tramo 16, comprendido entre los kilómetros 30+860 y 35+560, las obras ya se encuentran en ejecución desde fines de diciembre, conforme al cronograma vigente resultante del procedimiento competitivo. Este tramo corresponde al acceso a San Bernardino desde la Ruta PY02 y contempla la mejora y ampliación de la vía, con una configuración de calzada de doble sentido 2+2.

Por su parte, el Tramo 13, comprendido entre los kilómetros 0+000 y 3+230, corresponde a una nueva construcción de aproximadamente 3,2 kilómetros, que permitirá conectar Luque con la actual ruta Luque-San Bernardino y vincular ambos accesos con la Ruta PY02. El proyecto aprobado contempla una calzada de doble sentido 1+1.

Actualmente, en el Tramo 13 se encuentran en evaluación determinados ajustes técnicos destinados a optimizar la solución prevista y, en la medida de lo posible, reducir las afectaciones en la zona de intervención. Por este motivo, los trabajos todavía no se han iniciado. Una vez concluidas estas evaluaciones y definidos los ajustes técnicos, se establecerá el cronograma para el inicio de las obras.

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En cuanto a los demás tramos correspondientes al acceso por Ypacaraí, el Tramo 8 tiene previsto iniciar sus trabajos en las próximas semanas. En tanto, las intervenciones correspondientes a la zona de Areguá están previstas para los primeros meses de 2027, de acuerdo con la programación vigente.

El MOPC también señaló que, conforme con lo establecido contractualmente, los tramos de carretera existente sobre los cuales se desarrollará el proyecto, específicamente los tramos 9 y 10.2, son objeto de trabajos en el marco de la denominada operación transitoria.

Estas intervenciones tienen como finalidad mantener las condiciones de transitabilidad y conservación de la vía e incluyen, entre otras tareas, el cierre de baches, corte y control de vegetación, limpieza y reposición de señalización, además de otros trabajos de mantenimiento. Pero nada de estas obras se pudo observar en nuestro recorrido.

De esta manera, mientras el Tramo 16 ya se encuentra en ejecución y el Tramo 13 continúa en evaluación de ajustes técnicos, el Tramo 8 tiene previsto comenzar sus trabajos en las próximas semanas y las intervenciones correspondientes a la zona de Areguá están programadas para los primeros meses de 2027.

Las obras que contempla el proyecto

El proyecto denominado “Red Vial Estructurante - Accesos Ruta PY02”, establece una inversión de hasta US$ 179.392.980 para la ejecución de obras de infraestructura, adecuación vial y mantenimiento en el sistema de accesos, entre las que se encuentra la traza Luque-Areguá-Ypacaraí se encuentra formalmente integrada al

Mientras se desarrollan las obras definitivas, el proyecto también contempla intervenciones de “puesta a punto” para los sectores de carretera existente considerados no prioritarios. Al parecer, esto no se está cumpliendo por el pésimo estado del tramo en cuestión.

De acuerdo con el convenio 1 y la adenda 7, en el Tramo 9, correspondiente al sector Areguá-Ypacaraí, entre los kilómetros 2+400 y 12+400, se contempla una inversión de US$ 2.277.000 para la reconstrucción profunda del paquete estructural.

Las especificaciones técnicas establecen excavaciones de hasta 0,85 metros de profundidad, la reconstitución del terraplén con capas de suelo seleccionado, una base granular de 0,19 metros y la colocación de dos capas de mezcla asfáltica de 4 centímetros cada una.

Además, el plan incluye 8.500 m² de bacheo superficial, la aplicación de microaglomerado en frío de 12 milímetros sobre 115.000 m², el sellado de 20.000 metros de fisuras y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

Para el Subtramo 10.2, correspondiente al sector de Areguá, entre los kilómetros 16+900 y 21+900, se establece un monto de US$ 1.485.000. Las tareas previstas incluyen fresado, reposición de la carpeta asfáltica de 4 centímetros y la colocación de mezcla bituminosa en caliente sobre 37.500 m², además de la nueva demarcación vial.

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Las obras estructurales previstas

Más allá de las tareas de mantenimiento y puesta a punto, el proyecto contempla soluciones viales de mayor envergadura, distribuidas en diferentes tramos.

El Tramo 8, correspondiente a la denominada Variante Ypacaraí, entre los kilómetros 0+400 y 2+400, está catalogado como prioritario y contempla la construcción de una variante de circunvalación para canalizar el tránsito entre Areguá y el empalme directo con la Ruta PY02.

Los tramos 10.1 y 10.3, correspondientes a la Variante Areguá, también fueron establecidos como prioritarios. En este caso, se contempla la apertura de una traza alternativa destinada a desviar el tránsito pesado del casco urbano de Areguá.

En el sector de Luque, los tramos 11 y 12 contemplan otras de las obras de mayor envergadura. El Tramo 11 incluye la construcción de una autopista elevada o viaducto de aproximadamente 3,6 kilómetros, mientras que el Tramo 12 prevé la apertura de una nueva traza vial de aproximadamente 1,67 kilómetros.

Estas obras están orientadas a mejorar la conexión vial y resolver los puntos de congestión existentes en los accesos a Luque.

La concesión también establece obligaciones relacionadas con la operación y los servicios al usuario. En el caso de la estación de peaje de Ypacaraí, el acuerdo contempla su remodelación y la incorporación de al menos dos pistas adicionales a las existentes, con el objetivo de agilizar el cobro y reducir las congestiones.