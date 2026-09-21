Día de la Juventud: emprendedor que incursiona en la relojería

En el Día de la Juventud compartimos el testimonio de un joven emprendedor que tiene como meta la superación. En esta entrevista analiza la realidad juvenil de nuestro país.

¿Cómo ves a los jóvenes en Paraguay?

Hoy en día, los jóvenes se están animando a emprender y a innovar, y es algo hermoso. Hay personas que se arriesgan. El secreto está en eso: probar, encontrar lo que funciona o buscar la manera de hacer que cualquier proyecto funcione. No se necesita saber todo de antemano; hay que animarse nomás. Cuando empecé con la relojería, no sabía nada, pero me animé y, por el camino, fui aprendiendo todo lo que necesitaba saber.

¿Qué condiciones creés que se deben mejorar para que los jóvenes puedan desarrollarse mejor en nuestra sociedad?

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Se necesita mejorar la visibilidad, sobre todo porque existen programas de ayuda por parte del Gobierno, pero, en mi caso, fue muy difícil acceder a algunos de ellos y no pude hacerlo.

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Sé que hay varias propuestas destinadas a emprendedores, pero necesitamos espacios donde los jóvenes puedan mostrar su trabajo, presentar sus propuestas y participar sin tener que realizar una gran inversión. Al comienzo, toda inversión implica un riesgo y, en esa etapa, uno necesita contar con recursos.

Como emprendedor a cargo de una empresa, ¿cómo sobrellevas el día a día?

Lo que me impulsó a enfocarme en lo que hago fue la necesidad de salir adelante. Cuando empecé, estaba estudiando y trabajando, pero mi salario de ese momento no me alcanzaba para llegar a fin de mes. Tenía que ayudar a mi familia con los gastos y pagar la universidad, y eso me llevó a emprender.

Probé diferentes rubros hasta que aprendí a importar y traer relojes, y finalmente logré montar mi fábrica. Ahora, mi emprendimiento me permite cubrir mis gastos y ayudar a mi familia. Esa es mi razón de ser. Es muy importante tener claro por qué uno hace lo que hace.

De cara a las municipales: ¿Qué criterios crees que se deben utilizar para elegir a los candidatos en las elecciones?

Noto que muchos candidatos, sin darse cuenta, invierten más en publicidad, pero creo que ese no es un parámetro realista. Hay que mirar la trayectoria, las acciones y los objetivos de los candidatos. También se debe tener en cuenta si existe coherencia entre lo que prometen y lo que hacen.

Eso es lo más importante. La juventud, además, hoy en día es la que más se da cuenta de si existe esa coherencia a la hora de elegir a las autoridades.