Equiparan a G. 74.929 el costo del documento para cruzar el Puente de la Integración

El trámite tenía un costo de G. 234.154 para los brasileños en la oficina de Migraciones de Paraguay, mientras que en la oficina de la Policía Federal los paraguayos abonaban G. 74.000, por lo que se resolvió equiparar el arancel mediante el criterio de reciprocidad.

El DTVF permite el tránsito fronterizo de nacionales de los Estados Partes del Mercosur, conforme a las disposiciones vigentes y a las modalidades de circulación establecidas para el Puente de la Integración.

Brasileños deben tramitarlo en Ciudad del Este

Los ciudadanos brasileños domiciliados en Foz de Yguazú deben gestionar el documento ante la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, a través de la Oficina de Admisión, ubicada sobre la avenida Rogelio Benítez casi 4 de Mayo. La solicitud debe realizarse de manera presencial y el documento es expedido dentro de las 72 horas hábiles posteriores al trámite.

Por su parte, los paraguayos domiciliados en Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias deben gestionar el documento ante la Policía Federal de Brasil, en la oficina ubicada en el shopping Catuai Palladium, en Foz de Yguazú.

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DTVF habilita el paso de particulares

Actualmente, los vehículos particulares pueden utilizar el Puente de la Amistad entre las 07:00 y las 13:00, exclusivamente cuando se trata de residentes de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Foz de Yguazú que cuenten con el DTVF.

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La modalidad forma parte del proceso de habilitación progresiva de la infraestructura, que todavía mantiene varias restricciones para la circulación de vehículos.

El Puente de la Integración fue construido como una segunda conexión internacional entre Paraguay y Brasil, con el objetivo de contribuir a descongestionar el Puente de la Amistad. Sin embargo, su utilización continúa siendo limitada.

En nueve meses de funcionamiento, por la nueva conexión internacional se registró el paso de 69.741 camiones y buses, mientras que el Puente de la Amistad mantiene un flujo promedio de más de 51.000 vehículos por día.