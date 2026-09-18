Puente de la Integración: tras nueve meses, el nuevo paso sigue lejos de descomprimir el Puente de la Amistad

Entre el 20 de diciembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026, por el Puente de la Integración se registró el paso de 69.741 camiones y buses, una cifra muy limitada debido al lento proceso de apertura de la nueva conexión, que todavía excluye la circulación a gran parte de los vehículos.

El movimiento contrasta con el registrado en el Puente de la Amistad, por donde el tránsito es libre y circulan en promedio 51.173 vehículos por día, de acuerdo con un relevamiento del Centro Universitario Dinámica de las Cataratas (UDC), de Foz de Yguazú. En días feriados, el flujo llega a casi 60.000 vehículos por jornada.

La diferencia en el volumen de circulación está vinculada, principalmente, al esquema de apertura gradual establecido por Paraguay y Brasil para la nueva conexión internacional.

Apertura gradual y restricciones

Las autoridades fueron habilitando de manera progresiva distintos tipos de circulación. Desde el 14 de septiembre, por ejemplo, los camiones de gran porte que circulan en lastre pueden utilizar el puente entre las 18:00 y las 05:00.

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Los vehículos particulares también fueron incorporados al esquema, pero con un horario restringido, de 07:00 a 13:00, y exclusivamente para residentes de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Foz de Yguazú que cuenten con el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF). Sin embargo, los paraguayos que deseen tramitar el documento deberán hacerlo en Foz de Yguazú, en las oficinas de la Policía Federal.

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El nuevo cronograma mantiene otras limitaciones. Los vehículos de carga de menor porte pueden ingresar y salir en lastre por el Puente de la Integración entre las 07:00 y las 19:00, pero el retorno con carga debe realizarse por el Puente de la Amistad.

En los primeros días de aplicación del nuevo sistema surgieron cuestionamientos por parte de habitantes de la zona fronteriza. El intendente de Presidente Franco, Roque Godoy Jara, sostuvo que la nueva conexión debería tener un uso más amplio y reclamó una habilitación total.

La definición, sin embargo, continúa dependiendo de los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta Paraguay-Brasil, instancia encargada de evaluar los resultados del plan piloto y definir nuevas ampliaciones de las modalidades de circulación.

69.741 camiones habilitados

Del total de 62.783 camiones vacíos contabilizados entre el inicio de las operaciones y el 15 de septiembre, 36.683 ingresaron a Brasil y 26.100 salieron del país a través de la nueva conexión.

A este movimiento se suman 6.958 camiones de exportación a menor escala, registrados desde el 3 de agosto. Con ambos grupos, el número acumulado llega a 69.741 camiones.

El desafío de aprovechar la nueva infraestructura

El Puente de la Integración fue construido como una segunda conexión internacional para mejorar la circulación entre Paraguay y Brasil y contribuir a descongestionar el Puente de la Amistad.

A casi nueve meses de su puesta en funcionamiento, los datos muestran que ese objetivo está lejos de convertirse en realidad.