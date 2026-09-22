Pareja denuncia hurto de G. 150 millones que acababa de retirar de un banco

Las víctimas fueron identificadas como Gustavo Ramón González y Elsi Rolón de González, quienes retiraron el millonario monto a las 12:30 de este martes.

El subcomisario Osmar Cáceres, subjefe de la Comisaría 7ª de Ciudad del Este, explicó que la pareja salió del banco y posteriormente estacionó su camioneta a un costado. El hombre ingresó a un sanitario y, al regresar, encontró a su esposa llorando y le manifestó que el dinero había desaparecido del interior del vehículo.

Según el relato de la mujer, minutos antes una desconocida, aparentemente de origen peruano o boliviano, le habría avisado que a su marido se le habían caído billetes de G. 2.000 y G. 5.000. La mujer descendió para recoger el dinero de hacia el otro costado de la camioneta y, al regresar a su lugar, ya no encontró la bolsa con los G. 150 millones.

Tras percatarse de la desaparición del dinero, la pareja se dirigió inicialmente hasta la Comisaría 1ª, ubicada en la zona céntrica de Ciudad del Este, a unos 3,5 kilómetros del lugar, para radicar la denuncia. El hecho llamó la atención de los intervinientes debido a que frente al banco se encontraba un agente policial uniformado.

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El fiscal de turno, Osvaldo Zaracho, solicitará mediante oficio las imágenes de las cámaras de circuito cerrado de los comercios y entidades financieras ubicados en la zona, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y corroborar el relato de las víctimas.