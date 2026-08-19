Millonario robo en el Mercado 4: ladrones se alzaron con mercaderías por al menos US$ 250.000

Un millonario golpe fue perpetrado por delincuentes en la madrugada de este miércoles en una de las galerías comerciales ubicadas en el Mercado 4 de Asunción. Los ladrones lograron alzarse con un botín valuado preliminarmente entre 200.000 y 250.000 dólares en productos electrónicos, principalmente teléfonos celulares de alta gama, además de dinero en efectivo.

El propietario del negocio afectado, Luis León, relató que los delincuentes actuaron con un conocimiento preciso de la logística del lugar. Para ingresar, realizaron un boquete en el techo de un comercio colindante, atravesaron dicho local y posteriormente perforaron otra estructura para acceder directamente a su puesto de venta.

“Sabían mi movimiento”

Según explicó León, apenas un día antes del atraco había recibido una importante carga de mercaderías de alto valor que, debido al intenso volumen de trabajo, no llegó a guardar en un depósito de mayor seguridad.

“Digo que son gente que sabía mi movimiento, nos estaban estudiando. Vieron que llegó mucha mercadería y aprovecharon el momento específico para entrar y llevarse todo”, manifestó el comerciante, quien trabaja en el sitio junto a su esposa. Lamentó que años de esfuerzo familiar quedaran desvanecidos en cuestión de minutos.

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Burlaron el sistema de seguridad y borraron evidencias

Pese a que la galería cuenta con un sistema de alarmas y servicios de monitoreo de seguridad privada, los malvivientes lograron neutralizar la cobertura. Aunque la alarma llegó a activarse momentáneamente y los guardias acudieron al sitio, estos no detectaron ningún movimiento sospechoso en los accesos principales ni en la fachada, ya que el ingreso se concretó por el techo.

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Para evitar ser identificados y entorpecer la labor de los investigadores, los asaltantes se tomaron el tiempo de desmantelar y llevarse el equipo completo de grabación y las cámaras de seguridad, tanto del local robado como del negocio vecino por donde ingresaron.

En el puesto contiguo, si bien la incursión fue utilizada principalmente como vía de paso, los delincuentes también sustrajeron dinero en efectivo y otros objetos de valor antes de huir.

El caso quedó bajo la investigación del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, cuyo personal acudió al sitio para el levantamiento de huellas y la recolección de evidencias. Hasta el momento no se ha precisado el número exacto de integrantes de la banda, aunque se presume que actuó un grupo coordinado de varias personas.

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