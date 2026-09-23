Alerta aeropuerto: detienen a dos paraguayas con cocaína en el aeropuerto de Foz de Yguazú

Las compatriotas, de 27 y 42 años, fueron detenidas esta mañana durante un control de rutina en el Aeropuerto Internacional de Foz de Yguazú. Las pasajeras transportaban aproximadamente 6,6 kilos de cocaína en compartimentos ocultos de sus equipajes.

La intervención se realizó alrededor de las 10:00, durante los procedimientos de control aeroportuario. Las mujeres pretendían abordar un vuelo con destino final al Aeropuerto Charles de Gaulle, en París, Francia, con conexión en el Aeropuerto Internacional de Galeão, en Río de Janeiro.

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Durante la inspección de los equipajes, los agentes de la Policía Federal encontraron aproximadamente 3,3 kilos de cocaína en cada maleta, ocultos en compartimentos secretos.

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Tras la confirmación de la presencia del material ilícito, ambas pasajeras fueron trasladadas a la sede de la Policía Federal en Foz de Yguazú, donde quedaron detenidas por el delito de tráfico internacional de drogas. La identidad de las mismas no fue divulgada por las autoridades del vecino país.

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El tráfico internacional de drogas es intenso en la Triple Frontera, principalmente entre Paraguay y Brasil. Todos los días, las autoridades del vecino país incautan drogas provenientes de Paraguay.