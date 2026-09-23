Operación Dignidad: investigan presunto trabajo esclavo de un paraguayo de 74 años

La investigación se inició a partir de una denuncia sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el adulto mayor en una propiedad rural de Foz de Yguazú. Según las averiguaciones, el hombre habría sido obligado a realizar diariamente trabajos físicos en el establecimiento, sin recibir remuneración.

Los investigadores también constataron que el septuagenario vivía en condiciones precarias e insalubres, en sectores destinados a la cría de animales. Su avanzada edad y la falta de una red de apoyo familiar o social habrían agravado su situación de vulnerabilidad y dependencia.

A partir de estos elementos, la Policía Federal lanzó esta mañana la Operación Dignidad, que contempló el allanamiento de dos inmuebles.

Sin embargo, al ingresar a las viviendas, los agentes no encontraron al paraguayo. Ante esta situación, los investigadores manejan la posibilidad de que el hombre ya haya retornado a Paraguay.

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El caso será comunicado a la Policía Nacional de Paraguay, a través del Comando Tripartito, con el objetivo de intentar localizar al compatriota y determinar si efectivamente regresó al país.

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La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que el adulto mayor habría sido sometido a estas condiciones y establecer quiénes serían los responsables.

El caso se suma a otros procedimientos registrados en Brasil, donde paraguayos en situación de vulnerabilidad fueron rescatados de establecimientos rurales y fábricas.