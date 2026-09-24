Retiran carteles políticos ante quejas por contaminación visual en Ciudad del Este

El operativo comenzó en la zona del kilómetro 10 y continuará de manera progresiva en las principales calles y avenidas de la capital de Alto Paraná. La intervención abarca estructuras colocadas en columnas de la ANDE y árboles, considerando que son colgados sin la autorización correspondiente.

Desde la Comuna mencionaron que el trabajo se realiza sin distinción de partidos o movimientos políticos, con el objetivo de recuperar los espacios públicos y mantener despejadas las principales vías de circulación.

Las tareas forman parte de las acciones de mantenimiento y ordenamiento del espacio urbano. La intención es que la ciudad llegue al periodo de veda electoral con la menor cantidad posible de estructuras propagandísticas instaladas irregularmente.

Según los datos proporcionados por la Comuna, algunos carteles y estructuras instalados en determinados sectores incluso pueden afectar la visibilidad en puntos de circulación.

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Propaganda electoral culmina el 1 de octubre

De acuerdo con el cronograma oficial de la Justicia Electoral, la propaganda electoral para las Elecciones Municipales 2026 comenzó el 16 de julio y se extenderá hasta las 23:59 del jueves 1 de octubre, conforme al artículo 290 de la Ley N.º 7135/23. Las elecciones están previstas para el domingo 4 de octubre, cuando se elegirán intendentes y miembros de las Juntas Municipales en 263 distritos del país.

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La Municipalidad comunicó el trabajo la semana pasada para dar tiempo a los propietarios de carteles y estructuras que tengan intención de reutilizar los materiales.