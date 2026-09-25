Camión con chapa paraguaya escondía dentro de sus neumáticos 240 kilos de cocaína

El procedimiento de extracción de la droga fue realizada en la tarde de ayer, en el predio de la PRF en Santa Tereza do Oeste, estado brasileño de Paraná.

El camión levantó sospechas durante un procedimiento de control vehicular realizado en un puesto de peaje de la BR-277, en la ciudad de Céu Azul.

Al intentar ser abordado por los agentes, el conductor, quien sería de nacionalidad paraguaya, abandonó el rodado y huyó a pie del lugar. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta el predio policial para una inspección más exhaustiva.

Durante la revisión inicial, encontraron dos neumáticos que contenían paquetes con una sustancia similar a la cocaína. Ante la sospecha de que podría haber más droga, intervino la unidad canina K-9.

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El can detector señaló otros dos neumáticos ubicados en la parte delantera del camión. Al ser abiertos, también encontraron paquetes con presunta cocaína. En total, fueron decomisados 240 kilos de cocaína.

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Los otros cuatro neumáticos inspeccionados no presentaban indicios de estupefacientes y se encontraban vacíos.

Otras incautaciones

El miércoles, también en el estado brasileño de Paraná, interceptaron una lujosa BMW que transportaba 136 kilos de cocaína. Asimismo, en un operativo realizado en Ciudad del Este, evitaron que un camión cruce el Puente de la Amistad con 31,9 kilos de cocaína.