Lujosa BMW con chapa paraguaya fue interceptada con 136 kilos de cocaína

El procedimiento fue realizado ayer en el Kilómetro 146 de la BR-277, en Balsa Nova, en la zona metropolitana de Curitiba, estado de Paraná. La camioneta era guiada por un hombre de 39 años, quien estaba acompañado de una joven de 27 años de edad.

Los agentes detectaron contradicciones en las declaraciones de ambos y decidieron realizar una inspección con apoyo de canes detectores de drogas. Posteriormente, constataron doble fondo en la estructura de la BMW donde hallaron varios paquetes de cocaína.

La pareja, que sería de nacionalidad paraguaya, fue detenida y trasladada a la sede de la Policía Federal en Curitiba.

Incautación en el lado paraguayo

Hacia la frontera paraguaya, agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná interceptaron un camión que se dirigía hacia el Puente de la Amistad y encontraron 31,9 kilos de cocaína.

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El procedimiento fue en inmediaciones del Multiviaducto del Kilómetro 7 de Ciudad del Este. El conductor, Kiker Augusto Pereira Cabral (26), quedó detenido.