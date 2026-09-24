Interceptan camión con casi 32 kilos de cocaína en Ciudad del Este

El procedimiento se realizó anoche, a las 23:50 aproximadamente, en la zona del Multiviaducto del Km 7 de Ciudad del Este.

El operativo derivó en la detención del conductor, identificado como Kiker Augusto Pereira Cabral (26), domiciliado en Hernandarias.

Durante la revisión, los agentes encontraron, específicamente debajo de la cabina del conductor y sobre la estructura del chasis, 30 paquetes de cocaína que totalizaron 31,9 kilogramos. El perjuicio para la estructura criminal es de unos 100.000 dólares.

El vehículo incautado es un tractocamión Scania 124 L, de color blanco, año 2002, con chapa WXBJ 401 PY, que llevaba un semirremolque marca Guerra, cargado con arroz.

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Además de la presunta droga, los intervinientes incautaron un teléfono celular Redmi, modelo 15C, que será sometido a análisis para tratar de identificar a otros miembros del grupo criminal.

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El camión tenía como destino Brasil

Según explicó Pablo Zelaya, jefe de Gabinete del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, el vehículo tenía como destino Brasil y transportaba una carga de granos de arroz.

El jefe policial señaló que el conductor manifestó a los investigadores que había sido contratado pocos días antes para realizar el traslado de la carga hasta territorio brasileño. Según su versión, aseguró desconocer la existencia de la sustancia ilícita escondida en el camión.

“Tenemos varios elementos importantes que nos van a conducir hasta los dueños de la mercadería”, manifestó el jefe policial.

Por disposición del fiscal Manuel Rojas, el camión, el semirremolque y las evidencias fueron trasladados hasta la base del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en Presidente Franco.