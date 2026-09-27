Aprehenden a un hombre e incautan un automóvil utilizado en robo a farmacia

El procedimiento fue realizado anoche sobre la avenida Capellanes del Chaco, en el barrio San Roque de Ciudad del Este. El rodado incautado del poder del aprehendido habría sido utilizado en el asalto registrado en la madrugada de ayer en la Farmacia Luisa, ubicada en el km 9 Monday.

El vehículo incautado es un Toyota Corolla, año 2000, de color dorado, que presenta todas las características del vehículo utilizado (color, detalles en la chapería, llantas y calcomanía). Al momento de la verificación, el automóvil se encontraba en poder de Hugo Adrián Ortega Gómez (47), quien quedó detenido.

El asalto a la farmacia

El hecho investigado ocurrió aproximadamente a la 01:00 de ayer en un local farmacéutico, situado en la fracción Parque Residencial del Monday, km 9 Monday de Ciudad del Este.

De acuerdo con el reporte policial, cuatro hombres armados, algunos de ellos portando armas largas, llegaron hasta el establecimiento y forzaron la puerta de acceso. Una vez dentro, robaron varias cajas de cosméticos, que fueron cargadas en un vehículo antes de que los responsables huyeran del lugar.

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Las imágenes del circuito cerrado permitieron a los investigadores llegar a uno de los presuntos autores.

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El agente fiscal de turno, Osvaldo Zaracho, ordenó la detención preventiva de Ortega Gómez y la incautación del rodado.