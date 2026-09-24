Asalto tipo comando: reducen a guardia y se llevan caja fuerte en camioneta de la empresa

El asalto perpetrado por tres a cuatro delincuentes salió a luz recién este jueves, pero ocurrió en la madrugada de ayer en una distribuidora de agua Seltz ubicada en el kilómetro 24, lado Monday, de Minga Guazú.

Según datos, Gabriel Paredes Miranda (54), guardia de seguridad, se encontraba realizando su recorrido habitual dentro del predio cuando fue sorprendido por los desconocidos. Los asaltantes habrían ingresado por la parte posterior del establecimiento y, a punta de armas largas, lo redujeron y maniataron.

Posteriormente, los asaltantes ingresaron al recinto y se apoderaron de una caja fuerte que contenía dinero en efectivo. El monto aún no fue confirmado oficialmente, aunque las primeras informaciones apuntan a que la suma podría rondar los G. 100 millones.

Escaparon en el vehículo de la empresa

Los delincuentes utilizaron una camioneta perteneciente a la propia empresa para trasladar la caja fuerte, según captaron las cámaras de seguridad.

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Horas después del asalto, aproximadamente a las 19:00 de ayer, agentes del Departamento de Investigaciones localizaron la camioneta que fue robada a la empresa. El vehículo Mitsubishi Montero de color plateado, con chapa BED 484, fue abandonada sobre una calle empedrada del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, a unos 100 metros de la Ruta PY07, en inmediaciones del puente Cavalcanti.