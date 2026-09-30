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30 de septiembre de 2026 a la - 18:59

Festival del Jopara busca espantar al Karai Octubre en Presidente Franco

Fotografía cedida hoy por la Municipalidad de Asunción que muestra un plato de jopara.
Fotografía cedida hoy por la Municipalidad de Asunción que muestra un plato de jopara. Municipalidad de Asunción

Con el propósito de espantar al mítico Karai Octubre, este jueves 1 de octubre se realizará la 6ª edición del Festival del Jopara en el Mercado Municipal de Presidente Franco.

Por ABC Color

La actividad arrancará a las 09:00 hasta las 15:00, en el patio de comidas del Mercado de Abasto Municipal de Presidente Franco, donde se instalarán stands para la preparación y venta del tradicional jopara.

El plato, elaborado tradicionalmente a base de locro, poroto, verduras y queso, ocupa un lugar especial en las costumbres paraguayas. Según la creencia popular, consumir jopara el 1 de octubre ayuda a espantar la miseria y atraer la abundancia durante un mes considerado difícil.

Además de la propuesta gastronómica, la jornada contará con la participación de músicos y artistas locales, con un amplio repertorio para acompañar a los visitantes y comensales.

Una mujer muestra el plato del tradicional jopará en su puesto del Mercadito.
Una mujer muestra el plato del tradicional jopará en su puesto del Mercadito.

La organización está a cargo de la Comisión de Músicos de Presidente Franco “Santa Cecilia”, con apoyo de la Municipalidad local. El objetivo de los organizadores es promover la cultura paraguaya y generar oportunidades para los artistas de la ciudad y los comerciantes.

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El plato se ofrecerá al público desde G. 10.000, según anunciaron los organizadores.