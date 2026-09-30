Festival del Jopara busca espantar al Karai Octubre en Presidente Franco

La actividad arrancará a las 09:00 hasta las 15:00, en el patio de comidas del Mercado de Abasto Municipal de Presidente Franco, donde se instalarán stands para la preparación y venta del tradicional jopara.

El plato, elaborado tradicionalmente a base de locro, poroto, verduras y queso, ocupa un lugar especial en las costumbres paraguayas. Según la creencia popular, consumir jopara el 1 de octubre ayuda a espantar la miseria y atraer la abundancia durante un mes considerado difícil.

Además de la propuesta gastronómica, la jornada contará con la participación de músicos y artistas locales, con un amplio repertorio para acompañar a los visitantes y comensales.

La organización está a cargo de la Comisión de Músicos de Presidente Franco “Santa Cecilia”, con apoyo de la Municipalidad local. El objetivo de los organizadores es promover la cultura paraguaya y generar oportunidades para los artistas de la ciudad y los comerciantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El plato se ofrecerá al público desde G. 10.000, según anunciaron los organizadores.