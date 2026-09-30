¡Atrás, Karai Octubre! En estos lugares podrás encontrar jopara este jueves

Llega el 1 de octubre y en muchos hogares paraguayos el menú del día es innegociable: un abundante plato de jopara para espantar la miseria en el último tramo del año.

Sin embargo, muchos no tienen el tiempo ni las herramientas para la elaboración del suculento plato. No hay que preocuparse, porque en varios lugares habrá cocina popular para que nadie se quede afuera de la milenaria costumbre.

Pero...¿qué es el jopara?

El jopara (palabra en guaraní que significa “mezcla” o “combinación”) es un potaje o guiso tradicional paraguayo cuyo ingrediente principal es la combinación de locro y poroto, sazonado con verduras y, según la variante, abundante queso Paraguay (jopara kesu o morotĩ) o diferentes tipos de carnes. La tradición manda servir un plato abundante cada 1 de octubre para espantar al Karai Octubre.

Según la mitología y el folclore popular paraguayo, cuyo origen combina raíces guaraníes e influencias franciscanas y jesuíticas, el Karai Octubre es un duende o viejo de aspecto descuidado, con sombrero de paja y arreador de ysypo, que recorre los hogares el primer día del mes para inspeccionar las cocinas.

Si encuentra una mesa austera o vacía, castiga al hogar con la miseria y el hambre durante todo el año; si, por el contrario, halla una gran olla humeante de jopara, la abundancia queda asegurada.

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Históricamente, octubre marcaba el inicio de la época más dura en el campo, previa a las grandes cosechas, por lo que el plato era un acto de resistencia culinaria para subsistir con los granos guardados.

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¿En qué regiones se mantiene esta costumbre?

Esta manifestación cultural y gastronómica se mantiene viva en todo el territorio paraguayo, pero también en zonas limítrofes con fuerte influencia cultural guaraní, como las provincias de Corrientes, Misiones y Formosa en Argentina, además de comunidades de la colectividad paraguaya en el exterior.

Dónde se servirá jopara este jueves

En varios lugares de Asunción y Gran Asunción se podrá encontrar el tradicional jopara; uno de ellos es el Tereré Literario, donde se servirán 500 platos de forma gratuita desde las 11:00, aunque los trabajos ya comenzarán a las 5:00, según detalló Javier Torres, responsable del sitio, a ABC.

A continuación, te dejamos una lista de lugares donde también habrá jopara para ahuyentar al temido Karai Octubre.

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