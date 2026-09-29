Gastronomía

Receta de jopara: la preparación comienza ya esta noche

Tanto el locro como el poroto que se necesitan para este plato tradicional se ponen en remojo en agua un día antes y, al amanecer del 1 de octubre, desde las 5:00 o 6:00 de la mañana se comienza a hervir para que al mediodía esté listo para consumir.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2024 a la - 09:43
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Jopara, imagen ilustrativa.
Jopara, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer jopará so ´o

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Jopara

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 200 gramos de poroto
  • 200 gramos de locro
  • 1 kilogramo de carne vacuna
  • 2 tomates picados
  • 2 cebollas picadas
  • 1 locote picado
  • 1 cebollita de verdeo
  • 1 mazo de perejil
  • Comino y pimienta a gusto
  • 1 kuratũ a gusto (en ramo o semilla)
  • 1 porción de zapallo
  • 500 centímetros cúbicos de agua
  • Sal fina, a gusto
  • Cómo se prepara el jopará so´o

Elaboración paso a paso

  1. Poner en remojo el poroto y el locro en recipientes separados, desde la noche anterior.
  2. Fritar el tomate, la cebolla, el locote, perejil y la cebollita de verdeo.
  3. Agregar la carne cortada a gusto, en trozos, y fritar.
  4. Agregar el zapallo, poroto, locro y el agua. Hervir todo hasta que el poroto y el locro se ablanden.
  5. Antes de servir, agregar el kuratũ picado o sus semillas machacadas.

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