Receta de jopara: la preparación comienza ya esta noche

Cómo hacer jopará so ´o
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Jopara
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 200 gramos de poroto
- 200 gramos de locro
- 1 kilogramo de carne vacuna
- 2 tomates picados
- 2 cebollas picadas
- 1 locote picado
- 1 cebollita de verdeo
- 1 mazo de perejil
- Comino y pimienta a gusto
- 1 kuratũ a gusto (en ramo o semilla)
- 1 porción de zapallo
- 500 centímetros cúbicos de agua
- Sal fina, a gusto
- Cómo se prepara el jopará so´o
Elaboración paso a paso
- Poner en remojo el poroto y el locro en recipientes separados, desde la noche anterior.
- Fritar el tomate, la cebolla, el locote, perejil y la cebollita de verdeo.
- Agregar la carne cortada a gusto, en trozos, y fritar.
- Agregar el zapallo, poroto, locro y el agua. Hervir todo hasta que el poroto y el locro se ablanden.
- Antes de servir, agregar el kuratũ picado o sus semillas machacadas.
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