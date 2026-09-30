ABC en el Este
30 de septiembre de 2026 a la - 06:38

Pronostican más lluvias y ocasionales tormentas en Ciudad del Este

LLUVIA CDE
La jornada se presentaría lluviosa en el Este del país.Patricia Alvarenga

La Dirección de Meteorología anuncia para este miércoles una jornada cálida en Ciudad del Este, con vientos predominantes del sur y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Por ABC Color

Según la actualización realizada a las 05:00 de este miércoles, la temperatura mínima prevista es de 20 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C.

Para mañana, jueves, se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. Asimismo, se registrarían lluvias dispersas durante la jornada, con tendencia a mejorar posteriormente. Las temperaturas oscilarían entre 18 °C y 26 °C.

Viernes, la mínima sería de <b>14 °C</b>

En tanto, para el viernes, Meteorología prevé condiciones más estables, con un ambiente fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sureste, que posteriormente serían variables. La temperatura mínima sería de 14 °C, mientras que la máxima llegaría a 29 °C