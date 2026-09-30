Pronostican más lluvias y ocasionales tormentas en Ciudad del Este

Según la actualización realizada a las 05:00 de este miércoles, la temperatura mínima prevista es de 20 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C.

Para mañana, jueves, se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. Asimismo, se registrarían lluvias dispersas durante la jornada, con tendencia a mejorar posteriormente. Las temperaturas oscilarían entre 18 °C y 26 °C.

Viernes, la mínima sería de <b>14 °C</b>

En tanto, para el viernes, Meteorología prevé condiciones más estables, con un ambiente fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sureste, que posteriormente serían variables. La temperatura mínima sería de 14 °C, mientras que la máxima llegaría a 29 °C