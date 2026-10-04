Prieto: “Resultado en CDE será un mensaje sobre qué modelo queremos”

Miguel Prieto manifestó que un eventual buen resultado para el candidato a intendente de Yo Creo, Daniel Pereira Mujica, tendrá una lectura que irá más allá de las elecciones municipales 2026.

“Un buen resultado en Ciudad del Este para Dani Mujica representa un buen resultado para el proyecto político de Miguel Prieto a nivel país. Yo creo que no solamente elegimos un intendente. Va a ser un mensaje contundente a todo el Paraguay de qué modelo queremos”, manifestó.

El dirigente también se refirió al escenario electoral en otras ciudades y mencionó a Asunción, Encarnación, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá. Al hablar de la capital del país, expresó su respaldo a la candidatura de Soledad Núñez y sostuvo que, según las informaciones que recibió**,** una alta participación favorecería a la oposición.

Sobre otras capitales departamentales, Prieto señaló que, según su expectativa, la oposición podría mantener resultados favorables en Encarnación, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá. En el caso de Caazapá, espera un resultado histórico para su candidato Juan Ortellado.

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Objetivo: representación en 100 municipios

Prieto también explicó que uno de los principales objetivos de Yo Creo en estas elecciones municipales es ampliar la representación de la agrupación en las juntas municipales de todo el país.

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“Apunta el partido Yo Creo a meter al menos un concejal en los 100 municipios, de los 163 en los que estamos participando. Si tenemos un concejal por lo menos en 100 municipios, logramos el objetivo”, indicó.