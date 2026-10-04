Mujica insta a votar y estima 60% de participación en Ciudad del Este

El postulante llegó al local electoral, el tercero con mayor cantidad de electores de la capital departamental, con 21.570 ciudadanos habilitados en estas Elecciones Municipales 2026, acompañado por el líder de su sector político, Miguel Prieto, quien encabeza la lista de candidatos a concejales en Ciudad del Este.

Mujica aseguró que las condiciones climáticas registradas durante las últimas horas no deberían afectar significativamente la participación debido a las obras de empedrados y asfaltados que realizaron durante las últimas administraciones municipales.

“En gran parte de la ciudad ya tenemos camino de todo tiempo y eso va a ayudar muchísimo a la alta participación”, manifestó.

Durante la jornada, Mujica también se refirió al desafío de ejercer la intendencia de una ciudad como Ciudad del Este. “Ser intendente es ser papá de 350.000. Se necesita mucho py’aguapy, mucha tranquilidad, paz interior para atender a la gente, escuchar a la gente más allá del cansancio, para ir atendiendo y respondiendo a sus necesidades”, manifestó.

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Llamó a la ciudadanía a votar

Mujica instó a los esteños a acudir a los locales de votación y ejercer su derecho al sufragio de acuerdo con su conciencia. “Que vayan a votar, es un derecho, es una obligación a la vez”, expresó.

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El candidato también afirmó que, según los reportes recibidos por su equipo, las mesas electorales de su sector fueron conformadas en su totalidad para la jornada.

Tras sufragar, Mujica anunció que acompañaría a Miguel Prieto, el intendente interino Pedro Acuña y el senador Rubén Velázquez, durante sus respectivos actos de votación.

Ciudad del Este concentra el mayor caudal electoral de Alto Paraná

Ciudad del Este constituye uno de los principales focos de atención de las elecciones municipales. La ciudad cuenta con 239.219 electores, distribuidos en 23 locales de votación, donde fueron habilitadas 692 mesas receptoras de votos.

Cuatro candidatos compiten por la Intendencia: Rigoberto Chamorro, por la ANR; Daniel Pereira Mujica, por Yo Creo; Angélica Mora, por el Partido de la Juventud Fuerza Joven; y Luis Bartolomé Cuéllar Flores, por Mboriahu Memby.