Dani Mujica tendrá mayoría aplastante en la Junta y el clan Portillo queda fuera

De acuerdo con los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la lista de Yo Creo obtuvo 9 de las 12 bancas de la Junta Municipal, mientras que la ANR consiguió las tres restantes durante las elecciones municipales 2026.

La correlación de fuerzas representa un escenario favorable para Daniel Pereira Mujica, quien fue reelecto con 95.888 votos, equivalentes al 72,83%, contra los 31.337 obtenidos por el colorado Rigoberto Chamorro.

Escenario distinto al periodo anterior

La nueva composición es bien diferente al escenario que tuvo que afrontar la administración de Miguel Prieto durante el periodo anterior. En aquella etapa, el oficialismo municipal tuvo que tener como aliada a la liberal María Portillo.

A cambio de contar con el apoyo de la mayoría en la Junta Municipal de CDE, Carlos Portillo fue contratado como asesor con una remuneración de G. 12 millones, según había admitido el propio Miguel Prieto.

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Posteriormente, María Portillo llegó incluso a ocupar interinamente la Intendencia tras la destitución de Prieto en 2025. Luego, Dani Mujica fue electo en comicios extraordinarios para completar el periodo municipal iniciado por Prieto.

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Con la nueva conformación, el sector de Mujica tendrá tres cuartos de las bancas de la Junta Municipal. La distribución preliminar muestra que ingresarán nueve concejales de Yo Creo y tres de la ANR.

El retroceso electoral de Carlos Portillo

El triunfo incuestionable de Mujica y su movimiento dejó por otro lado a Carlos Portillo como el gran perdedor al no conseguir una banca en la Junta Municipal. El exdiputado se postuló por la Alianza Unidos por CDE, Lista 2, y obtuvo 1.496 votos preferenciales.

El resultado es un nuevo revés electoral para Portillo, quien anteriormente había ocupado una banca en la Cámara de Diputados. En mayo de 2021 perdió su investidura tras la difusión de audios relacionados con presuntas negociaciones de nombramientos.

En las elecciones generales de 2023 tampoco consiguió retornar a la Cámara de Diputados por Alto Paraná. Asimismo, la candidatura a la Intendencia de su hermana María Portillo tampoco despegó y terminó en una derrota ante Laura Folle.

Ahora, su desempeño en las municipales vuelve a marcar una disminución de su caudal electoral. Sus 1.496 votos son menos de la mitad de los 3.278 sufragios obtenidos por Dyrce Ledezma, quien ocupó el último lugar entre los candidatos que consiguieron ingresar a la Junta Municipal.