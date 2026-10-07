Hallan cadáver de hombre desaparecido desde enero en un pozo de Presidente Franco

El cuerpo de Gustavo Javier Galeano Román (31) fue localizado alrededor de las 19:15 del martes, en el asentamiento Santa Librada, luego de que un hombre que se encontraba juntando coco en un terreno baldío viera una motocicleta dentro del pozo, que estaba casi completamente cubierto por matorrales.

Tras el aviso, agentes de la Subcomisaría 56ª del barrio San Isidro acudieron al sitio y constataron que dentro del pozo también había restos óseos.

Familiares de Galeano Román llegaron posteriormente al lugar y reconocieron la motocicleta como perteneciente al joven. Asimismo, identificaron las prendas de vestir que llevaba cuando salió durante la celebración de Año Nuevo, lo que permitió establecer que se trataba del hombre que permanecía desaparecido desde enero.

Galeano Román, contaba con una denuncia de desaparición y una orden de búsqueda y localización emitida por el Ministerio Público.

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Se constituyeron representantes del Ministerio Público, un médico forense y personal de Criminalística, quienes realizaron el trabajo de campo a fin de determinar las circunstancias y la causa de la muerte.