Policía halla el cuerpo de una mujer entre la maleza en Nueva Italia

Uniformados de la Comisaría 30 de Nueva Italia intervienen en el hallazgo del cuerpo de una mujer entre la maleza. El cadáver fue localizado en zona de la Compañía Itá Ybate’i en una zona boscosa, tras el reporte de una persona a la Policía Nacional.

Según los datos preliminares, la mujer fue identificada como María Celeste Segovia Colmán (31), quien residía en la compañía Isla Guavirá de la mencionada ciudad.

El procedimiento continúa en curso y se dio aviso al Ministerio Público.

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