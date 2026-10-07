Matan a brasileño y su pareja aparece como principal sospechosa

El hallazgo se registró a las 00:40 de este miércoles, en la colonia San Francisco Javier Gleba 8, distrito de San Alberto, al norte de Alto Paraná, luego de que un vecino recibiera el pedido de auxilio de familiares de la víctima.

El fallecido fue identificado como Valdecir Meiners Casiano (52), quien fue hallado tendido en el piso de la sala de su vivienda, con una herida de arma blanca a la altura del tórax.

De acuerdo con el reporte policial, el padre de Meiners Casiano habría recibido una llamada en la que le contaron que su hijo fue asesinado. Ante esta situación, solicitó a un vecino que acudiera a verificar lo ocurrido.

Agentes de la Subcomisaría 21ª de la colonia San Francisco Javier llegaron hasta la vivienda. Desde el exterior no observaron situaciones anormales, pero encontraron abierta una puerta lateral que conduce al sector del garaje.

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Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron a la víctima sin signos de vida en la sala.

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Los intervinientes encontraron rastros de sangre tanto en la sala como en la cocina, además de varias botellas vacías. Su camioneta no fue localizada, pero otras pertenencias de valor no fueron robadas.

Su pareja es la principal sospechosa

La expareja del fallecido figura inicialmente como principal sospechosa, debido a los antecedentes de conflictos existentes entre ambos. Sin embargo, los investigadores todavía buscan establecer quién estuvo con Meiners Casiano durante las horas previas a su muerte.

El fallecido había sido denunciado en abril pasado por su pareja, Karina Fernanda Custodio de Oliveira (29), luego de incendiar la vivienda de la mujer y causar destrozos en su camioneta.

La mujer había manifestado además que previamente recibió amenazas de su expareja a través de mensajes de WhatsApp, en los que supuestamente le advertía que incendiaría su vivienda.