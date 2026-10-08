Puente de la Amistad: Frontera Inteligente para peatones entra en nueva fase

El vocero de la Receita Federal, Hipólito Caplan, explicó que la primera etapa del sistema Frontera Inteligente estuvo enfocada en comprobar el funcionamiento de los equipos y su capacidad para atender el intenso flujo de peatones que atraviesa diariamente la frontera entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este.

Con los resultados iniciales, el sistema pasa ahora a una fase en la que los registros biométricos serán utilizados como una herramienta de apoyo a las tareas de fiscalización. La intención es analizar determinados patrones, como la frecuencia de los cruces realizados por una misma persona y su historial relacionado con procedimientos aduaneros.

En ese sentido, si el sistema registra antecedentes de cruces con mercaderías de contrabando o con compras superiores a la cota de US$ 500, podrá generar una alerta para una nueva verificación. En estos casos, el viajero podría ser derivado a un sector específico para la fiscalización correspondiente.

Analizan aplicación del sistema Frontera Inteligente a ocupantes de vehículos

Además de continuar con las pruebas para peatones, la Receita Federal analiza la posibilidad de ampliar el uso de la tecnología a los vehículos que atraviesan el Puente de la Amistad.

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Una de las alternativas en estudio contempla realizar la lectura biométrica de los ocupantes sin necesidad de que desciendan del vehículo.

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La medida todavía se encuentra en etapa de evaluación y no existe una fecha definida para su implementación. La intención es analizar cómo adaptar los equipos y la infraestructura para mantener la fluidez del tránsito y, al mismo tiempo, incorporar la identificación biométrica al control fronterizo.