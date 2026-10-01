¿Cruza a Brasil por el Puente de la Amistad? Sepa qué cambia con el control biométrico

La prueba forma parte del proyecto Frontera Inteligente, incluido en el plan de gestión de la Aduana brasileña para el periodo 2026-2028. La iniciativa busca incorporar tecnología al control fronterizo entre Paraguay y Brasil y disponer de información que permita orientar las fiscalizaciones a partir del análisis de riesgos.

En esta primera etapa, el mecanismo será utilizado únicamente con peatones. El dispositivo realiza la lectura de la palma sin necesidad de contacto físico y obtiene la información en cuestión de segundos.

Declarar las compras

El nuevo mecanismo no elimina la obligación de los viajeros de declarar las mercaderías que corresponda. El procedimiento continúa dependiendo de la situación de cada persona al momento de ingresar a Brasil.

Quienes no transporten productos sujetos a declaración o permanezcan dentro de la cota pueden continuar por el sector habilitado para el paso rápido. Allí deberán aproximar la mano al lector para que el sistema registre el cruce.

En los casos en que las compras superen el límite permitido, es decir 500 dólares, o se transporte productos con características comerciales, el viajero debe efectuar la declaración correspondiente. Para ello puede recurrir al área destinada a las declaraciones espontáneas o a los terminales de autoservicio de la DBV electrónica, donde también se realiza el procedimiento para el pago de impuestos, cuando corresponda.

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El objetivo es obtener información en tiempo real

La Receita Federal explica que la lectura biométrica tiene como finalidad principal registrar el movimiento de viajeros y generar información en tiempo real.

Con estos registros, el organismo pretende contar con más elementos para definir dónde y cuándo realizar controles aduaneros, en lugar de depender exclusivamente de inspecciones aleatorias.

La cuota de US$ 500 no se descuenta por utilizar el lector

Uno de los aspectos que puede generar dudas entre los viajeros es el efecto del registro biométrico sobre la cuota de compras en el exterior.

La utilización del lector de palma no significa que el viajero haya utilizado automáticamente su cuota mensual de US$ 500. De acuerdo con la información proporcionada por la Receita Federal, el beneficio se considera utilizado cuando la persona realiza la declaración correspondiente.

La nueva tecnología tampoco sustituye los documentos ni los demás requisitos exigidos para ingresar a territorio brasileño.

Evaluarán seguridad y protección de datos

El periodo de prueba se extenderá durante octubre. Además del desempeño técnico del lector, las autoridades brasileñas analizarán aspectos relacionados con el tratamiento de la información biométrica.

La Receita Federal señala que los datos deberán ser administrados conforme a la legislación brasileña sobre protección de datos personales, con medidas de seguridad, control de acceso y mecanismos de registro y auditoría.

En el proyecto participa Itaipu Parquetec, mediante el convenio denominado Muralha Inteligente, que contempla la validación técnica de las empresas y de las soluciones utilizadas en la iniciativa.

El siguiente paso podría alcanzar a los vehículos

La experiencia con peatones servirá como base para definir si la tecnología puede incorporarse de manera permanente o utilizarse en otras áreas del control fronterizo.

Entre las posibilidades contempladas se encuentra su eventual aplicación al control de vehículos particulares. Esta alternativa está relacionada con las futuras modificaciones previstas en la estructura de la Aduana brasileña, una vez que el tránsito de camiones sea trasladado Puente de la Integración.