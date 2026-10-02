Frontera inteligente: cada cinco segundos pasa un peatón por el Puente de la Amistad

La implementación del proyecto piloto denominado “Frontera Inteligente” se realiza mediante tótems equipados con tecnología de biometría de la palma de la mano. La iniciativa es impulsada por la Receita Federal, con el apoyo de otras instituciones, con el objetivo de agilizar el flujo de viajeros y mejorar los procedimientos de control en la frontera.

El proyecto utiliza la biometría de la palma de la mano para mejorar la gestión de riesgos, fortalecer el control aduanero y proporcionar mayor fluidez al tránsito en una de las fronteras terrestrse más transitada entre Paraguay y de Brasil.

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Los datos registrados durante el primer día indican que, en el horario de mayor movimiento, se contabilizaron 770 cruces en apenas una hora.Esto representa un promedio de una persona cada 4,67 segundos. A su vez, el tiempo promedio del procedimiento fue de seis segundos por viajero, sin formación de filas ni congestionamientos significativos.

Los resultados del primer día demuestran la capacidad de la tecnología para brindar mayor rapidez y seguridad a los procedimientos, agilizando el procesamiento de los viajeros y, al mismo tiempo, ampliando la capacidad institucional para realizar el control aduanero.

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La iniciativa forma parte de las acciones de modernización del control aduanero y busca conciliar una mayor fluidez en el cruce fronterizo con el fortalecimiento de la fiscalización basada en la gestión de riesgos.

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La biometría de la palma de la mano permite la autenticación sin contacto físico con el equipo y en pocos segundos, una característica especialmente relevante en un punto fronterizo con un intenso flujo de personas.

La tecnología también podrá contribuir a mejorar la gestión de riesgos aduaneros, al permitir que la información sobre los cruces sea utilizada para orientar los recursos y las acciones de control hacia situaciones que efectivamente requieran mayor atención, sin necesidad de ampliar los controles de manera generalizada.

El proyecto no modifica las reglas actualmente aplicables a los viajeros, incluidos los límites de la cuota de exención, la declaración de mercancías y los demás procedimientos establecidos por la legislación.

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A lo largo de octubre, los resultados de la experiencia serán monitoreados y analizados por la Receita Federal, en conjunto con las instituciones participantes. El proyecto permitirá identificar eventuales necesidades de mejora y generar información que sirva de base para futuras decisiones sobre la continuidad o una eventual ampliación del proyecto.