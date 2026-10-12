El mal tiempo persistirá en Ciudad del Este durante los próximos días

Para hoy, lunes, se prevé un ambiente fresco a cálido, con cielo cubierto y vientos del sur, que posteriormente serán variables. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima alcanzará los 22 °C, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas.

El pronóstico para mañana, martes, mantiene condiciones similares, con cielo cubierto, vientos variables y precipitaciones acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima se mantendrá en 18 °C, mientras que la máxima subirá a 24 °C.

En tanto, para el miércoles se anuncia un cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será nuevamente de 18 °C y la máxima llegará a los 23 °C.

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en el barrio San Rafael y en el asentamiento 8 de Diciembre, ubicado en el kilómetro 9 de Ciudad del Este. Si las precipitaciones persisten, no se descarta que otros barrios de esta capital departamental también se vean afectados, al igual que barrios de Presidente Franco.

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