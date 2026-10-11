Crecida del río Paraná: intensifican evacuaciones preventivas en zonas vulnerables

El responsable de la Prefectura Naval zona Ayolas, capitán Carlos Velilla, señaló que, según las previsiones, el nivel del río podría acercarse a los 5 metros entre el miércoles y el jueves. Esta situación genera preocupación entre los pobladores de las zonas bajas, como el barrio San José Mí, por lo que se realizan evacuaciones preventivas, aunque las aguas todavía no han alcanzado las áreas vulnerables de la ciudad.

“El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), conformado por las Fuerzas Armadas y otras instituciones operan de manera conjunta bajo los planes de operaciones previstos para este tipo de situaciones de emergencia”, manifestó Velilla.

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La cota de alerta es de 4,20 metros, mientras que el nivel de inundabilidad es de 4,50 metros. La altura normal es de 1,80 m.

Factores climáticos adversos

Asimismo, explicó que, además del aumento del caudal del río Paraná, se pronostican lluvias intensas en la localidad. Estas precipitaciones afectan directamente a los humedales y a numerosos esteros de la zona, lo que podría incrementar los volúmenes de agua y agravar la situación.

Desde el COE recuerdan a la ciudadanía que las instituciones se mantienen en apresto ante cualquier eventualidad. Además, recomiendan a los pobladores que necesiten ayuda para evacuar sus hogares comunicarse con la Prefectura General Naval y los organismos de emergencia.

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