Mujer muere tras derrumbe de su vivienda a orillas de un arroyo en Ciudad del Este

El trágico episodio ocurrió este lunes, a las 10:20 aproximadamente, en el barrio Pablo Rojas, cerca de la excantera. La víctima fue identificada como Ana María Silvero (58), quien quedó atrapada entre los escombros y las maderas de su casa luego de que la tierra cediera y provocara el colapso total de la estructura.

Según su hija Dora Benítez, la mujer salió de su vivienda por unos minutos para compartir mate con una vecina. Al regresar, se produjo el derrumbe.

Al escuchar el fuerte ruido, los vecinos salieron a verificar lo ocurrido y encontraron la vivienda completamente derrumbada. De inmediato, comenzaron a remover los escombros y localizaron a la mujer en grave estado.

La víctima fue trasladada por sus vecinos al Hospital Regional, donde llegó sin signos de vida, según confirmó la médica de guardia, Fátima Barreto.

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Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la funeraria San Ramón. La Gobernación de Alto Paraná cubrió el costo del ataúd y los vecinos realizaron una colecta para solventar los demás gastos, considerando que la familia es de escasos recursos.

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Otra vivienda se desplomó en el barrio Fátima

Un episodio similar se registró en el barrio Fátima de Ciudad del Este, donde una vivienda construida sobre un barranco colapsó por completo, a consecuencia de la inestabilidad del terreno tras las precipitaciones.

En este caso, los integrantes de la familia se encontraban bajo otro techo, preparando un asado, cuando se produjo el derrumbe, por lo que no se registraron personas heridas.