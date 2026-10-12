Crecida del río Paraná: casas inundadas llegarían a 150 en el barrio San Rafael

Una situación crítica viven decenas de familias de las zonas bajas de diversos sectores de Ciudad del Este y Presidente Franco debido a la crecida del río Paraná. El escenario más preocupante se registra en el barrio San Rafael de la capital departamental.

Este lunes, una comitiva del Ministerio de Defensa, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Itaipú, la Municipalidad de Ciudad del Este y la Diócesis de Ciudad del Este estuvo en la zona inundada para coordinar la asistencia. El objetivo es articular las ayudas en todos los ámbitos, como evacuación, refugio, alimentación y asistencia médica, entre otros.

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Personal militar, bomberos y otros operarios realizan la evacuación de los pobladores utilizando vehículos institucionales, con el objetivo de garantizar el traslado de las personas y sus bienes a zonas seguras y albergues habilitados.

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Tras verificar la zona afectada por la riada, la comitiva se trasladó a la Gobernación de Alto Paraná, donde mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador César Torres y representantes de varias instituciones. Durante el encuentro, se acordó establecer un puesto de comando que funcionará en esa sede para coordinar de manera integrada la asistencia humanitaria, el monitoreo del nivel del río y las acciones de respuesta ante la emergencia.

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El ministro de Defensa, Óscar González, manifestó que, por razones de seguridad, solicitan a los pobladores de las zonas con riesgo de inundación que abandonen sus viviendas antes de que lleguen las aguas, ya que podrían quedar sorprendidos por el avance del río.

“Generalmente, el agua llega de noche y ya no tenemos tanta posibilidad de sacarlos tranquilamente. Por eso es que ya se está hablando con esa gente y les sacamos a los que están predispuestos a salir ahora”, expresó.

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Por su parte, el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, explicó que, si el río Paraná alcanza los 118 metros sobre el nivel del mar, la cantidad de familias afectadas en el barrio San Rafael podría aumentar de 100 a 150, según las previsiones técnicas.

Como el arroyo Amambay ya se desbordó, el barrio prácticamente quedó dividido en dos y numerosas familias permanecen aisladas. Embarcaciones de la Prefectura Naval de Itaipú y de la Armada Nacional, además de lanchas particulares, se utilizan para evacuar a los afectados.

Las compuertas de la represa de Itaipú permanecen abiertas

El director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, señaló que la última vez que se registró una situación similar fue en 2023, cuando se produjeron lluvias intensas en un corto periodo.

Indicó que la cota de 118 metros sobre el nivel del mar es el nivel máximo previsto, aunque las proyecciones se actualizan constantemente.

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“Muchas veces no podemos anticiparnos del todo, porque el río Iguazú tiene un comportamiento muy variable y puede cambiar rápidamente. Eso hace que a veces no podamos prever tanto. Puede variar mucho hacia abajo, así como puede variar mucho hacia arriba”, explicó.

Zacarías señaló que las compuertas de la represa de Itaipú permanecen abiertas debido a que el embalse de la central hidroeléctrica alcanzó un nivel elevado.

Varias zonas se encuentra bajo agua

Julio Landaida, jefe de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este, manifestó que, además del barrio San Rafael, otros sectores también registran familias afectadas por la inundación, entre ellos el kilómetro 9 Monday, el asentamiento 8 de Diciembre y el barrio Remansito.

Los equipos municipales brindan atención médica a través de profesionales de la salud y distribuyen alimentos para las cuatro comidas del día —desayuno, almuerzo, merienda y cena—, además de agua potable y productos de limpieza, conforme a las necesidades de las familias afectadas.

Por disposición del intendente, Pedro Acuña, se habilitó un albergue temporal en el polideportivo de la Escuela Municipal de Oficios, destinado a recibir a las familias que necesiten resguardo ante el avance de las aguas.

El nivel del río Paraná tiende al ascenso, según el pronóstico

Conforme a los datos proporcionados por la Comisión Especial de Crecidas de Itaipú, el nivel del río Paraná alcanzó la cota de 115,76 metros sobre el nivel del mar (msnm), con previsiones de un aumento gradual de las aguas.

La División de Estudios Hidrológicos de la Superintendencia de Operación de Itaipú actualiza sus proyecciones mediante un monitoreo hidrometeorológico permanente, teniendo en cuenta las intensas precipitaciones registradas en la cuenca del río Iguazú, en territorio brasileño.

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Hidroeléctrica de Brasil incrementó sus descargas hacia ríos compartidos

La central hidroeléctrica de Baixo Iguaçu, de Brasil, incrementó sus descargas, cuyos caudales se desplazan hacia la confluencia de los ríos Iguazú y Paraná. Esta situación incide en la evolución del nivel del río y requiere un seguimiento continuo.

Asimismo, se advierte sobre posibles afectaciones a estructuras y viviendas en territorio brasileño debido a la crecida.