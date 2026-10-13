Anuncian que persistirán las lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en Ciudad del Este

Para este martes, se espera un ambiente fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C de mínima y los 23 °C de máxima. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos variables y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

El miércoles, las condiciones serán similares, con una mínima de 19 °C y una máxima de 22 °C. Se pronostica cielo mayormente nublado, vientos variables que posteriormente rotarán al sector sur, además de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

En tanto, para el jueves, Meteorología prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C. La jornada comenzará con condiciones frescas a cálidas, cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Posteriormente, se espera una mejoría del tiempo.

Ciudad del Este atraviesa una difícil situación a raíz de las inundaciones, que afectan principalmente al barrio San Rafael, donde alrededor de 100 familias resultaron damnificadas por la crecida de las aguas.

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