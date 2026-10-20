Niño de tres años cayó con su bicicleta a una pileta y murió ahogado

El trágico episodio se registró aproximadamente a las 10:10 en la colonia Paso Itá de la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

Según el suboficial Hernando Espínola, los padres del pequeño, que se desempeñan como encargados del establecimiento donde ocurrió la tragedia, se encontraban trabajando en el lugar, mientras el niño recorría el predio en su bicicleta.

Según las imágenes del circuito cerrado, el menor habría perdido el equilibrio y terminado cayendo a un estanque. El pequeño permaneció sumergido durante aproximadamente diez minutos, hasta que una persona que se encontraba en el lugar se percató de la situación.

El niño fue trasladado rápidamente en un vehículo particular al Hospital Distrital de Hernandarias, donde el médico de guardia David Cascán confirmó que ya no presentaba signos de vida.

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Fiscal dice que convocará a los padres para prestar declaración

Intervinieron en el caso agentes de la Comisaría 29ª, quienes acudieron al centro asistencial y convocaron al fiscal de turno, Miguel Figueredo, para los procedimientos de rigor.

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El fiscal explicó que los padres del niño se encontraban en un tinglado ubicado frente a la propiedad cuando, en un descuido, el pequeño tomó su bicicleta y se dirigió hacia la zona de los estanques.

Figueredo adelantó que convocará a los padres para prestar declaración y analizará las imágenes del circuito cerrado, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existe alguna conducta con relevancia penal atribuible a los progenitores.