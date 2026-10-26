Itaipú reabre vertedero y el Yguazú alcanza su pico anual: ¿qué pasará con las zonas inundadas?

Se trata de la apertura de las compuertas de la canaleta izquierda, con una descarga de aproximadamente 3,1 millones de litros de agua por segundo, según datos de la Superintendencia de Operación de la binacional.

El objetivo es regular el nivel del embalse ante el importante volumen de agua que ingresa a la represa.

El vertedero había sido cerrado ayer domingo, a las 17:32, después de permanecer operativo durante 26 días. En ese momento, la estrategia buscaba almacenar una mayor cantidad de agua en el embalse para amortiguar el impacto de la crecida del río Yguazú sobre el Paraná.

La reducción temporal del caudal liberado permitió contener una subida más grande del nivel del río Paraná, ante el elevado volumen de agua aportado por el río Yguazú.

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Yguazú registra su mayor caudal del año

Las previsiones operativas indicaban que el río Yguazú podría alcanzar este lunes un caudal cercano a los 20 millones de litros por segundo, una cifra muy superior a su promedio habitual de 1.500 metros cúbicos por segundo.

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En tanto, el nivel del río Paraná en la estación de medición del Puente de la Amistad se encontraba en la cota de 115 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con las estimaciones, el nivel podría aumentar aproximadamente 2,5 metros durante las siguientes 24 horas.

Los barrios San Rafael, en Ciudad del Este, y San Juan y Tres Fronteras, en Presidente Franco, continúan afectados por la crecida. Además, la balsa internacional que conecta nuestro país con Argentina permanece fuera de servicio desde el pasado 12 de octubre.

Aunque algunas viviendas comenzaron a quedar al descubierto en los últimos días, muchas otras continúan completamente bajo agua en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Según las previsiones, el nivel del río Paraná se mantendrá muy por encima de los valores normales durante un periodo prolongado, debido a la crecida y al importante aporte de agua del río Yguazú.

Por ello, se insta a las familias damnificadas a no regresar a sus viviendas.