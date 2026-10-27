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ABC en el Este
27 de octubre de 2026 - 16:58

Cae presunto líder narco cuando visitaba a su familia en Presidente Franco

Hombre esposado con camiseta negra y pantalones cortos naranjas, agachado frente a un policía con chaleco táctico en un ambiente tenso.
Pucheta Martínez, fue detenido durante un allanamiento ejecutado este martes en Presidente Franco.

Un presunto cabecilla de una red de narcotráfico, que permanecía prófugo de la justicia, fue capturado este martes cuando visitaba a su esposa e hija en el barrio San Rafael de Presidente Franco.

Por ABC Color

Se trata de Roberto Pucheta Martínez (42), quien está investigado por su presunta vinculación con una carga de 546,7 kilos de marihuana incautada en 2022.

Según el subcomisario Luis Gamarra, jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, Pucheta Martínez habría llegado a la vivienda hace aproximadamente una semana para visitar a su esposa y a su hija, situación que permitió a los investigadores realizar tareas de vigilancia y solicitar una orden judicial de allanamiento.

El jefe policial dijo que Pucheta Martínez sería líder de una organización dedicada al transporte de marihuana desde la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, hasta Ciudad del Este, desde donde los cargamentos presuntamente eran enviados a Brasil y Argentina.

Gamarra sostuvo que la estructura investigada estaría integrada por al menos otras 20 personas. No obstante, señaló que la investigación continúa para determinar la identidad y el grado de participación de los demás involucrados.

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Vinculado a una carga de 546 kilos de marihuana

La causa se remonta a abril de 2022, cuando agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) interceptaron un vehículo que transportaba 546,7 kilogramos de marihuana prensada en el distrito de Minga Guazú.

En aquella ocasión, fue detenido Édgar Ramón Ayala Velázquez, pero el que organizaba el traslado supuestamente era Pucheta Martínez. En esa ocasión fue procesado y se declaró su rebeldía.

Operaba presuntamente desde zonas rurales

Gamarra manifestó que el sospechoso habría permanecido en la clandestinidad durante estos años en establecimientos rurales y zonas poco pobladas, desde donde presuntamente organizaba los envíos.

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