Video: Senad saca de circulación más de 422 toneladas de marihuana en Amambay

Este fin de semana, la Senad dio a conocer que luego de diez días de intensas incursiones terrestres y aéreas en el departamento de Amambay, culminó la operación “Nueva Alianza 58″.
Este operativo fue desarrollado mediante un convenio entre la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la Policía Federal del Brasil, con el apoyo de la Fuerza Aérea Paraguaya, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público.
Mediante los procedimientos se desarticularon 149 campamentos de producción y se erradicaron 93 hectáreas de cultivos de cannabis, una cifra que ocasionó un perjuicio económico superior a USD 63 millones al narcotráfico, según la Senad.
Los trabajos operativos en sí se concentraron en áreas rurales de Capitán Bado y Pedro Juan Caballero, abarcando puntos estratégicos como las colonias Raúl Ocampos Rojas y Cumbre, Cerro Kuatiá, Cerro Cora’i, Umbú, Piray y Jaguarundi, entre otros sectores identificados como zonas de producción y acopio de marihuana.
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Más de 422 toneladas fuera de circulación
Conforme a los datos oficiales, los resultados de las intervenciones representan un total estimado de 422.867 kilogramos de cannabis fuera de circulación.
“La culminación de Nueva Alianza 58 representa un golpe significativo a la capacidad de producción y abastecimiento de las organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil”, detallan.
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