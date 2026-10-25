Video: Senad saca de circulación más de 422 toneladas de marihuana en Amambay

Este fin de semana, la Senad dio a conocer que luego de diez días de intensas incursiones terrestres y aéreas en el departamento de Amambay, culminó la operación “Nueva Alianza 58″.

Este operativo fue desarrollado mediante un convenio entre la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la Policía Federal del Brasil, con el apoyo de la Fuerza Aérea Paraguaya, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público.

Mediante los procedimientos se desarticularon 149 campamentos de producción y se erradicaron 93 hectáreas de cultivos de cannabis, una cifra que ocasionó un perjuicio económico superior a USD 63 millones al narcotráfico, según la Senad.

Los trabajos operativos en sí se concentraron en áreas rurales de Capitán Bado y Pedro Juan Caballero, abarcando puntos estratégicos como las colonias Raúl Ocampos Rojas y Cumbre, Cerro Kuatiá, Cerro Cora’i, Umbú, Piray y Jaguarundi, entre otros sectores identificados como zonas de producción y acopio de marihuana.

Lea más: Cortes y “rayas”: Senad interviene en barbería que comercializaba cocaína

Más de 422 toneladas fuera de circulación

Conforme a los datos oficiales, los resultados de las intervenciones representan un total estimado de 422.867 kilogramos de cannabis fuera de circulación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La culminación de Nueva Alianza 58 representa un golpe significativo a la capacidad de producción y abastecimiento de las organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil”, detallan.

Lea más: Video: Senad captura a “Nacho”, mano derecha del presunto narco “Macho”