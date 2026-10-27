Retiran 21 toneladas de basura de zona inundada, pero operativo retorno deberá esperar

El operativo contó con la participación de funcionarios de distintas dependencias de la Municipalidad de Ciudad del Este, Área Naval del Este, el Centro de Reserva Nº 10 y la Tercera División de Infantería. Los trabajos se concentraron en el retiro de residuos acumulados en calles y viviendas afectadas por la crecida del río Paraná.

Las tareas continuarán este martes en el barrio San Agustín, como parte del cronograma de intervención en las zonas afectadas por la crecida. La iniciativa busca reducir los riesgos sanitarios derivados de la acumulación de basura y agua estancada.

Operativo retorno deberá esperar

Aunque el nivel del río Paraná se mantiene estable, continúa muy por encima de sus valores normales y aún son pocas las viviendas que quedaron fuera de las aguas.

Por este motivo, las autoridades recomiendan a las familias damnificadas no regresar todavía a sus hogares, debido a que persisten las condiciones de riesgo en las zonas inundadas. En ese contexto, ayer Itaipú se vio obligada a reabrir las compuertas de su vertedero, mientras que el río Yguazú, cuyo caudal contribuye al del Paraná, registró su nivel más alto del año.

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La minga ambiental comenzó ayer en el barrio San Rafael, con trabajos en la calle Francisco Martínez, la zona conocida como Lentero y los alrededores de la Subcomisaría de San Rafael, en el sector 2. El cronograma prevé avanzar progresivamente en otros puntos.

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De acuerdo con los datos proporcionados sobre la emergencia, unas 1.230 familias de distintos barrios y asentamientos de Ciudad del Este resultaron afectadas por la crecida. En Presidente Franco, alrededor de 40 familias continúan fuera de sus viviendas, principalmente en el barrio San Juan.