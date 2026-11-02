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ABC en el Este
02 de noviembre de 2026 - 18:00

Desciende el Paraná, pero no las necesidades: damnificados siguen bajo carpas y con poca asistencia

Pese al descenso del nivel del Río Paraná, varias casas continúan bajo agua en Ciudad del Este.
Pese al descenso del nivel del Río Paraná, varias casas continúan bajo agua en Ciudad del Este. abc color

Mientras el río Paraná experimentó un descenso durante el fin de semana, las familias damnificadas por la crecida en Ciudad del Este denuncian que la asistencia comenzó a disminuir.

Por ABC Color

En el barrio San Agustín de Ciudad del Este, unas 18 familias permanecen refugiadas bajo carpas en el predio de la parroquia local. Sus integrantes aseguran que desde hace aproximadamente diez días la ayuda comenzó a escasear, principalmente en lo que respecta a la provisión de alimentos.

Liz Paola Rodas, una de las afectadas, manifestó que anteriormente recibían diariamente desayuno, almuerzo y merienda por parte de Itaipú Binacional, pero que actualmente la asistencia resulta insuficiente para cubrir las necesidades de todas las familias. Aseguró que desde la Municipalidad suspendieron completamente la asistencia hace diez días.

La situación genera preocupación entre los damnificados, quienes consideran que todavía falta mucho para el operativo retorno. Según se les comunicó desde Itaipú, existe la posibilidad de que deban permanecer bajo carpas hasta febrero.

“Esto aparentemente va para rato. Nos dijeron que, aunque el río baje un poco, a mediados de este mes podría tener nuevamente un repunte y recién en febrero podríamos volver”, lamentó Rodas.

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La mujer dijo que, pese a que el nivel del agua descendió, todavía no están dadas las condiciones para regresar, debido a la falta de energía eléctrica y a la acumulación de toneladas de basura.

Otro reclamo tiene que ver con los toldos instalados en el refugio. Según relató, cuando se anunció la visita del presidente de la República, Santiago Peña, fueron llevadas varias carpas para las familias, pero se les informó que serían retiradas nuevamente.

Las familias comenzaron a abandonar sus casas el pasado 7 de octubre, cuando Itaipú Binacional activó el plan de contingencia ante la crecida del Paraná. En el barrio San Rafael, otras 27 familias también denunciaron dificultades similares con la asistencia.

Municipalidad e Itaipú se distribuyen la asistencia

Por su parte, Julio Landaida, de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este, reconoció que algunas ollas populares dejaron de funcionar luego de que el nivel del río comenzó a descender.

No obstante, aseguró que el municipio mantiene cuatro ollas populares en el barrio San Rafael y otras dos en Remansito.

En cuanto a la situación del barrio San Agustín, explicó que Itaipú Binacional solicitó hacerse cargo de la provisión de alimentos para las familias refugiadas en ese sector.

El Paraná seguirá estable, pero no descartan nuevos repuntes

De acuerdo con el boletín hidrológico de Itaipú Binacional, el río Paraná permanecerá en torno a los 114 metros durante los próximos días. Aunque se registró un descenso, el nivel continúa considerablemente por encima de su cota normal, que es de 107 metros.

El pico máximo alcanzado durante esta emergencia fue de 121 metros, a mediados de octubre. Si bien algunas viviendas ya dejaron de estar bajo agua, las autoridades mantienen la recomendación de que las familias evacuadas no regresen todavía a sus hogares, debido a las condiciones de riesgo que persisten.

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