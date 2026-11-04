Mujica anuncia “tirón de orejas” ante renuncia anticipada de Prieto a la concejalía

Miguel Prieto fue el más votado de entre los candidatos a concejal de Ciudad del Este y, desde que lanzó su candidatura, había anunciado que renunciaría al cargo para enfocarse en su carrera presidencial, dejando la banca a su suplente, Alejandro Martínez. Incluso, el equipo político había pedido a este último que no se postulara y que simplemente aguardara el momento de asumir.

Sin embargo, ayer, horas antes de la ceremonia de juramento de los concejales, Prieto presentó su renuncia. Como consecuencia, corre la lista y asume el siguiente candidato en el orden de votación. Si hubiera jurado y renunciado posteriormente, habría asumido su suplente, en este caso, Martínez.

“Sentimos una traición”: acusan a Prieto de incumplir acuerdo político

La decisión generó un malestar generalizado entre los referentes del entorno cercano de Prieto, quienes afirmaron que no fueron informados de la determinación, pese a que existía un acuerdo político previo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acuña tildó de “traidor” a Prieto

Pedro Acuña, uno de los fundadores del partido Yo Creo y exintendente interino, fue uno de los más vehementes en reaccionar contra la decisión de Prieto e incluso lo calificó de traidor.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Antes de jurar, Miguel Prieto renuncia a su banca de concejal

Asimismo, el senador Rubén Velázquez, uno de los principales referentes del partido, confirmó que se trató de una decisión unilateral de Prieto que sorprendió a todo el equipo.

“Miguel Prieto siempre fue claro en el sentido de que él iba a ser candidato a concejal municipal, pero posteriormente iba a renunciar para darle un espacio a Alejandro Martínez, que es el suplente número uno. Esto es una decisión unilateral de Miguel, no se habló con el equipo político”, expresó.

Afirmó que todos los referentes del equipo respaldan a Martínez, considerando que existía un compromiso previo, por lo que la decisión generó malestar.

“Esperamos que se dé la posibilidad de que Miguel me explique por qué tomó esa decisión sin antes haber consensuado. Esto genera un malestar, una incomodidad y, evidentemente, se faltó a la palabra que tenía Miguel con Alejandro. Me hubiese gustado poder entender y comprender por qué tomó esta decisión. Esto lo único que hace es generar divisiones, quiebres y malestares innecesarios dentro del equipo”, manifestó.

Lo que dijeron Pereira Mujica y la concejala Romero

Por su parte, el intendente Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) confirmó que la decisión no fue debatida dentro del equipo político. Adelantó que, de ser necesario, habrá un “tirón de orejas”.

Miguel Prieto: de desafiar el poder colorado a soñar con la Presidencia

“Vamos a tratarlo como equipo. Siempre hay errores y falencias, pero lo más importante es que se dialogue y se puedan aclarar las cosas. Y si tenemos que darnos algunos tirones de orejas, también es importante, porque hasta en la casa muchas veces hay peleas”, manifestó.

En tanto, la concejala Valeria Romero, actual pareja de Prieto, lo defendió al afirmar que nadie tiene derecho a cuestionar su decisión.

¿Quién se quedó con la banca?

La banca que estaba destinada a Alejandro Martínez finalmente fue ocupada por Griselda Figueredo, esposa del director general de la Municipalidad, Hugo Benítez, amigo y excompañero de facultad de Miguel Prieto, con quien compartió estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este y actividades de dirigencia estudiantil.