Piratas del asfalto asaltan camión de encomiendas y roban mercaderías

El hecho ocurrió anoche, a las 23:00 aproximadamente, a la altura del kilómetro 242 de la ruta PY06, en la zona de la Fracción Primera, en Minga Guazú.

Las víctimas fueron identificadas como Fredy Samuel Ríos Valdez (55), conductor del camión Volkswagen Worker 9150, chapa KVS-002, y Felipe Santiago Ceba (24), quien lo acompañaba. Ambos son oriundos de Encarnación.

Las víctimas relataron que al pasar la báscula ubicada en el kilómetro 243 fueron interceptados por un automóvil Toyota, tipo Premio o Allion, de color blanco. Uno de los ocupantes, descendió parcialmente del vehículo y, a punta de pistola, dio la voz de asalto.

Posteriormente, los trabajadores fueron obligados a subir al automóvil de los delincuentes, quienes los trasladaron hasta un camino de tierra, en medio de una plantación de soja. Allí, los asaltantes descargaron las mercaderías del camión y las trasladaron a otro vehículo.

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Tras concretar el robo, los delincuentes abandonaron a las víctimas a unos 1.000 metros del lugar. Los trabajadores caminaron hasta encontrar nuevamente su camión, que había quedado con las llaves puestas, y posteriormente se dirigieron hasta el kilómetro 30 de la ruta PY02, donde pidieron auxilio.

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Recuperan parte de las mercaderías

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Subcomisaría 52ª de la Fracción Piro’y intervinieron en el caso y convocaron a personal del Departamento de Investigaciones y de Criminalística.

Posteriormente, a las 03:15 de la madrugada de este miércoles, los intervinientes encontraron varios bultos de mercaderías abandonados sobre una calle empedrada de la Calle 10.000, en la Fracción Primera, a unos cuatro kilómetros de la ruta PY06.

Los productos fueron reconocidos por una de las víctimas como parte de la carga transportada en el camión de encomiendas.