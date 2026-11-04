Puente de la Integración registra un repunte en el tránsito, pero sigue lejos de las expectativas

Según los datos oficiales, ayer, un total de 62 vehículos particulares y 99 pasajeros utilizaron el paso internacional en ambos sentidos.

Del total de rodados contabilizados, 38 salieron de Brasil con 45 pasajeros, mientras que otros 24 ingresaron al territorio brasileño con 54 ocupantes.

Durante el primer mes de apertura para vehículos particulares, el movimiento fue mínimo: apenas 48 automóviles cruzaron el puente en ambos sentidos.

Más documentos para facilitar el cruce por la pasarela internacional

La principal modificación consiste en ampliar las alternativas para acreditar la condición de residente fronterizo. Desde ayer, los usuarios ya no necesitan contar exclusivamente con el Documento para el Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), puesto que también se admite la presentación de documentos que acrediten residencia temporaria o permanente.

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La disposición beneficia principalmente a ciudadanos brasileños radicados en Paraguay y a paraguayos domiciliados en Foz de Yguazú. En tanto que, los mayores beneficiarios con esta flexibilización son aproximadamente 25.000 estudiantes brasileños de Medicina que residen en el departamento de Alto Paraná.

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Sigue la burocracia para una apertura más amplia de la unión física

Pese a los cambios, las nuevas disposiciones no lograron despejar las críticas en Presidente Franco, cuyos habitantes esperaban que la habilitación del puente representara una alternativa real para mejorar la conectividad con Brasil y dinamizar la economía local.

Vargas planteó como alternativa una habilitación más amplia o la implementación de mecanismos sencillos para acreditar la residencia, como la presentación de la licencia de conducir y la habilitación vehicular expedidas en Presidente Franco.

Horario para vehículos sin carga

Las nuevas reglas tampoco introducen modificaciones sustanciales para otras modalidades de transporte. Los vehículos de carga menor podrán circular sin mercancías entre las 07:00 y las 19:00, mientras que los autobuses urbanos internacionales tendrán permitido utilizar el puente dentro de esa misma franja horaria.

En tanto, los autobuses turísticos contratados y los servicios regulares internacionales podrán cruzar durante las 24 horas.

El transporte de mercaderías continuará restringido, con excepción de los productos de subsistencia contemplados en los acuerdos del Mercosur.