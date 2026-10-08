Incautan piezas de fusiles y medicamentos adelgazantes en el Puente de la Amistad

Agentes de la Receita Federal de Foz de Yguazú realizaron aproximadamente a las 05:45 de este jueves un control de rutina a un ómnibus de línea internacional que ingresaba a Brasil por el Puente Internacional de la Amistad.

Durante la fiscalización, los funcionarios seleccionaron para una verificación a una mujer que viajaba con un bebé en brazos y a un hombre, ambos transportando una gran cantidad de perfumes acondicionados en bolsas.

En un primer momento, las mercaderías fueron retenidas para los procedimientos fiscales correspondientes. Sin embargo, durante la elaboración del acta de retención, uno de los funcionarios identificó que, junto con los perfumes transportados por la mujer, había piezas de armamento ocultas y envueltas en plástico de burbujas

Al ser consultada sobre los productos, la pasajera manifestó que recibiría 150 reales para transportar la mercadería desde Paraguay hasta Brasil. Por su parte, el otro pasajero declaró que recibiría 350 reales por entregar la carga en Foz de Yguazú.

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Ante el hallazgo, fue convocada la guardia de la Policía Federal. Durante el procedimiento, se constató que ambos viajeros son paraguayos e informaron que viajaban juntos y que eran cuñados.

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En otro operativo en el Puente de la Amistad, la Receita Federal incautó 1.816 ampollas de medicamentos para adelgazar a base de tirzepatida, valuadas en aproximadamente 200.000 reales.

La mercadería era transportada por un ciudadano brasileño que ingresaba al país en un vehículo de transporte por aplicación. Durante la inspección, los funcionarios identificaron que los medicamentos estaban ocultos en cajas de juguetes y envases de perfumes, en un intento de dificultar su detección durante la fiscalización.

Al ser interrogado por los funcionarios, el pasajero manifestó que había sido contratado por terceros para transportar la mercadería desde Paraguay hasta Brasil y que recibiría un pago por el servicio.

La carga incautada fue valuada en aproximadamente R$ 200.000 (aproximadamente G. 230 millones). Además de la retención de los medicamentos, el responsable del transporte fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de la Policía Federal, que dará continuidad a la investigación y adoptará las medidas correspondientes.