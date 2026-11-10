Lo raptaron en Foz, lo llevaron a CDE y le sacaron 149.000 reales

Según la denuncia, la víctima, de 28 años de edad, contactó inicialmente con otro joven a través de Instagram. Posteriormente, ambos intercambiaron números telefónicos para continuar la comunicación mediante WhatsApp, donde finalmente acordaron encontrarse en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

El encuentro se concretó el domingo en una estación de servicios, donde el joven aceptó abordar la motocicleta del desconocido. Sin embargo, durante el trayecto apareció un automóvil ocupado por otros tres hombres armados, quienes lo obligaron a subir al vehículo.

La gavilla trasladó a la víctima hacia territorio paraguayo y, según las sospechas, habría ingresado al barrio San Rafael de Ciudad del Este. En ese sector, el joven permaneció en cautiverio durante aproximadamente seis horas y media, a punta de armas de fuego.

Posteriormente, los delincuentes utilizaron el celular de la víctima para obligarlo a realizar diversas operaciones financieras. De esa manera, consiguieron transferencias desde su cuenta bancaria personal y también mediante la banca electrónica de su padre.

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En total, el perjuicio económico alcanzó los 149.000 reales, equivalentes a aproximadamente G. 168 millones. Además del dinero, los delincuentes le despojaron de su celular de alta gama, joyas, un reloj y hasta sus calzados.

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Tras permanecer casi siete horas en poder de sus captores, el joven fue trasladado nuevamente hacia territorio brasileño en una canoa, pero antes tuvieron que atravesar una zona inundada. Finalmente, fue abandonado hacia la costa brasileña del Río Paraná.

El caso fue denunciado ante la Policía Civil del Estado de Paraná, que abrió una investigación para tratar de identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho.