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ABC en el Este
11 de noviembre de 2026 - 06:43

Pronostican lluvias y tormentas para este miércoles en Ciudad del Este

cde-2023-clima-nublado
La Dirección de Meteorología prevé lluvias para este miércoles en Ciudad del Este.

La Dirección de Meteorología anuncia una jornada cálida, con cielo mayormente nublado, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas para Ciudad del Este y alrededores.

Por ABC Color

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 18 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables.

Las condiciones de inestabilidad continuarían mañana, jornada en la que se prevé un ambiente cálido a caluroso, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas. La temperatura oscilará entre los 21 °C y 32 °C, con vientos del noreste que posteriormente cambiarán de dirección.

Para el viernes se anuncia una mejora en las condiciones del tiempo, aunque persistirá la nubosidad. Se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y temperaturas que irán de los 21 °C a los 33 °C. No se prevén precipitaciones en el pronóstico presentado para esa jornada.

De esta manera, se espera una semana con lluvias y tormentas durante las primeras jornadas, seguida de un aumento gradual de las temperaturas hacia el viernes.

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