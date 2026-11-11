Río Paraná podría descender casi cinco metros hasta el domingo

De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Especial de Crecidas de Itaipú Binacional, la altura del río Paraná, que actualmente se sitúa en 114 metros, podría reducirse hasta alcanzar los 109,5 metros. A mediados de octubre se registró el punto más elevado de la crecida, con 121 metros.

Pese a la tendencia favorable, el descenso todavía no sería suficiente para que el Paraná abandone el nivel de primeras inundaciones contemplado en el Boletín Hidrológico.

Para volver a su cauce normal, deberá ubicarse por debajo de los 108 metros, escenario que podría alcanzarse el lunes, siempre que no se registren cambios desfavorables en las condiciones meteorológicas.

Uno de los factores que mantiene en alerta a los técnicos es el pronóstico de lluvias intensas entre el domingo y el lunes.

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Entre las perspectivas positivas figura la posibilidad de que las precipitaciones más importantes se registren fuera de la cuenca del río Yguazú, que también aporta agua al río Paraná.

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La estabilización del caudal del río Yguazú favorecería el drenaje del agua acumulada en el Paraná. De esta manera, contribuiría a disminuir el riesgo de que la crecida actual vuelva a intensificarse durante los próximos días.

En este contexto, la Comisión Especial de Crecidas de Itaipú recomienda a los pobladores de los barrios San Rafael y San Agustín de Ciudad del Este mantenerse atentos a los comunicados de la institución.

Referencias de las cotas de inundación

Los niveles que marcan el inicio de las inundaciones en los diferentes sectores del río Paraná se determinan a partir de las mediciones registradas en la estación de referencia del Puente de la Amistad.

Sector San Rafael, en Ciudad del Este:

108,40 metros: puente peatonal.

112,30 metros: calle de concreto.

116,00 metros: Club Lenteros Unidos.

121,60 metros: acceso a la escuela San Rafael.

En el distrito de Presidente Franco:

- 122,20 metros: Puerto Tres Fronteras.