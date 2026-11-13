“Colorado” Gamarra quedó desvinculado y el exintendente fue denunciado

La salida se produce en medio de una serie de cuestionamientos a la administración del exintendente Diego Ríos (ANR), cuya gestión fue denunciada penalmente este viernes por presuntos hechos de corrupción.

El actual intendente de Minga Guazú, César Paredes (ANR-HC), confirmó que Carlos “Colorado” Gamarra firmó el lunes la rescisión de su contrato, luego de recibir la notificación correspondiente. De esta manera, el exdefensor de la Albirroja dejó de tener vínculo laboral con la institución municipal.

Paredes explicó que el caso de Gamarra llamó la atención debido a que, mientras los funcionarios acumulaban salarios atrasados desde junio, el exfutbolista habría percibido regularmente su remuneración mensual de G. 9 millones. Según el jefe comunal, el exintendente Diego Ríos también cobró regularmente sus haberes e incluso recibió el aguinaldo proporcional antes de abandonar el cargo.

Solicitan auditoría y presentan denuncia penal

Paredes solicitó este viernes al contralor general de la República, Camilo Benítez, la realización de una auditoría general sobre la administración municipal anterior.

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Además, presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público contra los responsables de la gestión saliente, por la presunta comisión de los hechos punibles de exacción, estafa, operaciones fraudulentas por computadora y lesión de confianza.

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Deudas millonarias y una ciudad descuidada

El intendente afirmó que heredó una deuda de G. 25.000 millones, monto que representa la mitad de todo el presupuesto municipal previsto para el ejercicio 2027.

Según explicó, los funcionarios municipales cobraron por última vez en junio, situación que refleja la delicada condición financiera en la que encontró la institución.

Otro dato que llamó la atención durante el corte administrativo fue la cantidad de funcionarios registrados en la planilla. Paredes indicó que encontró 350 personas y que, tras asumir, unas 80 presentaron sus renuncias. No descartó que entre ellas existieran funcionarios que no cumplían efectivamente funciones.

Asimismo, mencionó que en la nómina encontró solamente cuatro trabajadores asignados a tareas de limpieza, una cantidad que consideró insuficiente para atender los diferentes espacios públicos de una ciudad como Minga Guazú, que requeriría entre 20 y 30 personas para esa labor.

“Nos dejaron la casa en ruinas, muchas deudas, una ciudad abandonada, oscura y sucia. Estamos muy preocupados, pero confiados en que vamos a sacar esto adelante”, manifestó.

Detectan anulación de 1.305 facturas por G. 8.000 millones

Entre las presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de documentos municipales, Paredes mencionó la anulación de 1.305 facturas por un valor aproximado de G. 8.000 millones.

El jefe comunal también denunció que las habilitaciones vehiculares y las licencias de conducir eran impresas fuera de la institución municipal, mediante dos máquinas impresoras que habrían sido instaladas en un local externo a la Municipalidad.

Sobre este punto, explicó que la administración actual reconocerá los comprobantes de los contribuyentes que presenten sus facturas originales. En caso de no contar con ese respaldo documental, adelantó que los ciudadanos podrían verse obligados a realizar nuevamente el pago para obtener sus documentos.