Aprehenden a joven por supuesto intento de abuso sexual y ataque con cuchillo a un niño de 9 años

El supuesto agresor fue identificado como Alex Fabián Brítez Leiva (23), quien cuenta con antecedente penal por robo agravado.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía, el joven habría interceptado al niño cuando este caminaba por una avenida de la zona y lo habría llevado hasta un terreno baldío.

La rápida intervención de los vecinos, quienes escucharon el pedido de auxilio del niño, evitó que el sospechoso concretara sus intenciones, aunque el niño sufrió heridas cortantes en el tórax y en la zona genital.

Agentes de la Subcomisaría 14ª, que realizaban una patrulla preventiva por el sector realizaron un rastrillaje por las inmediaciones y lograron localizar y aprehender al sospechoso.

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El jefe de la Subcomisaría 14ª, comisario Juan López, confirmó que los intervinientes encontraron al pequeño en estado de shock con golpes y heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, incluso en sus partes íntimas.

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El caso fue comunicado a la agente fiscal especializada en hechos punibles contra niños y adolescentes, Vivian Andrea Coronel, quien dispuso la detención del sospechoso y ordenó que el pequeño recibiera contención psicológica, además de una evaluación del médico forense.