La suspensión del transporte de cargas por el Puente de la Amistad regirá el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre. Durante esas jornadas se prevé un ingreso masivo de turistas, por lo que la medida busca agilizar la circulación de vehículos particulares y evitar congestionamientos en la frontera.

La medida fue definida conjuntamente por las autoridades aduaneras de Brasil y Paraguay, responsables de la gestión fronteriza entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este.

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La interrupción del paso de vehículos de transporte de cargas por el Puente Internacional de la Amistad el viernes 20 de noviembre responde al feriado nacional brasileño por el Día Nacional de Zumbi y de la Conciencia Negra. En tanto, la interrupción del sábado 21 será aplicada como una medida operativa para optimizar la organización del tránsito en la zona fronteriza.

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La decisión tiene como objetivo prevenir congestionamientos, garantizar condiciones adecuadas de circulación y seguridad vial, y preservar la fluidez del tránsito fronterizo ante la expectativa de un aumento significativo del movimiento internacional de personas y vehículos.

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La medida se aplicará exclusivamente a los vehículos de transporte de cargas. La circulación de automóviles particulares, autobuses y demás usuarios del Puente de la Amistad continuará con normalidad, sujeta a las condiciones del tránsito durante esos días.

Las operaciones de transporte de cargas por el Puente Internacional de la Amistad se reanudarán normalmente el lunes 23 de noviembre de 2026. Cabe recordar que los domingos no circulan camiones de carga debido al cierre de los puestos aduaneros para los despachos.

La suspensión no afectará al Puente Internacional de la Integración, que permanecerá habilitado y en funcionamiento normal durante todo el periodo, de acuerdo con los horarios y las disposiciones operativas establecidos por la Comisión Mixta Paraguay-Brasil (COMIXTA).