ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

ABC en el Este
16 de noviembre de 2026 - 12:15

“DE PIE”: un libro que busca transformar historias de vida será presentado en el Este

Jorge Mendelzon sostiene su libro 'DE PIE', vistiendo una camisa clara y sonriendo frente a una estantería con más copias.
Jorge Mendelzon presenta su libro “DE PIE” en un evento literario en el Abasto Este de Minga Guazú.GENTILEZA

Una obra literaria inspiradora, denominada “DE PIE”, que busca ayudar a las personas a levantarse y volver a caminar, será presentada este viernes en el Abasto Este de Minga Guazú. El autor es Jorge Mendelzon.

Por ABC Color

El lanzamiento solidario busca recaudar fondos para contribuir a la donación de prótesis de pierna a personas que las necesitan. De esta manera, el evento unirá la literatura y la solidaridad en una noche especial.

El libro, titulado “DE PIE: Palabras para sostener el alma”, de Jorge Mendelzon, invita a reflexionar sobre la fortaleza, la esperanza y la capacidad de seguir adelante frente a las adversidades.

“Ponerse de pie fue una victoria titánica”: Jorge Mendelzon presentó su nuevo libro

Más allá de su propuesta literaria, el lanzamiento tiene un importante propósito social: recaudar fondos mediante la venta de ejemplares. Con lo recaudado se contribuirá a la donación de prótesis de pierna, brindando así una oportunidad de mejorar la movilidad y la calidad de vida de personas que necesitan este tipo de asistencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bajo el lema “Un libro, una oportunidad de volver a caminar”, la iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la solidaridad y demostrar cómo pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en la vida de otras personas.

El encuentro será una oportunidad para conocer al autor, acercarse al mensaje de su obra y, principalmente, sumarse a una causa que promueve la empatía, el compromiso social y la esperanza.

“De pie”: nuevas fechas de casting para la película basada en los libros de Jorge Mendelzon

El libro tendrá un costo de G. 150.000 y su adquisición permitirá colaborar con esta iniciativa solidaria.

Libro 'De Pie' de Jorge Mendelzon sobre mesa de madera en ambiente acogedor con luz natural.
Portada del libro “De pie: Palabras para sostener el alma”, de Jorge Mendelzon.

El evento se realizará el viernes 20 de noviembre, a las 19:30, en el patio de comidas del Abasto Este, ubicado en Minga Guazú, sobre la ruta PY02. Los interesados en realizar reservas o consultas pueden comunicarse al 0992 577 325.

La actividad cuenta con el apoyo del Banco Atlas, PRO-BIÓNICA Paraguay y la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná, instituciones que acompañan esta causa y contribuyen a dar visibilidad a una iniciativa orientada al bienestar de la comunidad.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
03
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
04
Política
De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión
Ver más
05
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más

Te puede interesar