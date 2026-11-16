“DE PIE”: un libro que busca transformar historias de vida será presentado en el Este

El lanzamiento solidario busca recaudar fondos para contribuir a la donación de prótesis de pierna a personas que las necesitan. De esta manera, el evento unirá la literatura y la solidaridad en una noche especial.

El libro, titulado “DE PIE: Palabras para sostener el alma”, de Jorge Mendelzon, invita a reflexionar sobre la fortaleza, la esperanza y la capacidad de seguir adelante frente a las adversidades.

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Más allá de su propuesta literaria, el lanzamiento tiene un importante propósito social: recaudar fondos mediante la venta de ejemplares. Con lo recaudado se contribuirá a la donación de prótesis de pierna, brindando así una oportunidad de mejorar la movilidad y la calidad de vida de personas que necesitan este tipo de asistencia.

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Bajo el lema “Un libro, una oportunidad de volver a caminar”, la iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la solidaridad y demostrar cómo pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en la vida de otras personas.

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El encuentro será una oportunidad para conocer al autor, acercarse al mensaje de su obra y, principalmente, sumarse a una causa que promueve la empatía, el compromiso social y la esperanza.

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El libro tendrá un costo de G. 150.000 y su adquisición permitirá colaborar con esta iniciativa solidaria.

El evento se realizará el viernes 20 de noviembre, a las 19:30, en el patio de comidas del Abasto Este, ubicado en Minga Guazú, sobre la ruta PY02. Los interesados en realizar reservas o consultas pueden comunicarse al 0992 577 325.

La actividad cuenta con el apoyo del Banco Atlas, PRO-BIÓNICA Paraguay y la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná, instituciones que acompañan esta causa y contribuyen a dar visibilidad a una iniciativa orientada al bienestar de la comunidad.